Florist sökes till kund - ICA Supermarket Skanör
Har du ett öga för färg och form och gillar att möta människor? Nu söker vi en florist till vår kund ICA Supermarket i Skanör som vill vara med och skapa en inspirerande blomsterpaviljong utanför butiken
Om tjänsten Som florist kommer du att arbeta i butikens blomsterpaviljong där du ansvarar för att skapa vackra blomsterarrangemang och ge kunderna en inspirerande upplevelse. Du blir en viktig del av butikens helhet och bidrar till att skapa mervärde för både kunder och kollegor.
Tjänsten är på 32 timmar per månad och arbetstiderna är varierande inom butikens öppettider.
Vi söker dig som:
Är utåtriktad, glad och social
Trivs med kundkontakt och service
Har ett intresse för blommor och växter
Gillar att skapa en positiv atmosfär runt dig
Är stresstålig och ordningsam
Trivs med att han många bollar i luften
Har körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med blommor eller som florist
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av ett härligt team där service, glädje och kvalitet står i fokus
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
