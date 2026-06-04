Florist sökes till Blomsterbutik i Stockholm Norrort (Täby alt. Åkersberga)
Norberg, Mats / Butikssäljarjobb / Österåker Visa alla butikssäljarjobb i Österåker
2026-06-04
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Vi söker en floristmedarbetare på heltid alt. deltid som har ett äkta engagemang och brinner för att jobba med blommor. Våra butiker finns i Täby och Åkersberga, straxt norr om Stockholm.
Som florist tänker vi att du är ambitiös och på sikt kanske skulle vilja driva verksamhet i egen regi, där vi kan vara en stöttande part.
Floristutbildning eller tidigare erfarenhet från arbete i blomsterbutik är ett krav, likaså att man behärskar svenska. Kompetens när det gäller binderier är speciellt meriterande.
Vi undanber oss och kommer inte att besvara ansökningar där floristutbildning eller erfarenhet från yrket saknas. Vänligen sök INTE, om efterfrågad erfarenhet/utbildning saknas eller att det inte finns ett seriöst intresse av tjänsten som vi utlyser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: mats.t.norberg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist Stockholm Norrort". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norberg, Mats
Stationsvägen 8 (visa karta
)
184 92 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Åkersberga Blomsteraffär Kontakt
Ägare
Mats Norberg mats.t.norberg@gmail.com 070-7736093 Jobbnummer
9946770