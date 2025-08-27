Flodin söker industriarbetare till Habo!
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Habo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Habo
2025-08-27
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Falköping
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
För uppdrag hos vår kund söker vi personal till vår kund i Habo. Vi behöver driven personal till flera olika uppgifter på företaget. Trumling och robotkantpress är några av tjänsterna som skall tillsättas för tillfället.
Arbetstiden är till en början dagtid för att sedan övergå till skift eller ständig kväll.Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
Det är bra om du har industrivana och förstår det grundläggande om hur det är att jobba på industri.
Har du jobbat med Trumling eller kantpress tidigare så är det meriterande.
Svenska i tal och skrift är ett krav för att förstå instruktioner.
Om dig:
Vi tror att du är en kvalitetsmedveten och pålitlig person. Du är inte rädd för att ta i, du föredrar ett högt tempo. Du gillar när du får arbeta självständigt såväl som i grupp.
Att arbeta skift passar dig och din privata situation.
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet.
Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet.
Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman 073 325 52 42
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9479133