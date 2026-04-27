Flodin söker flera maskinsnickare/maskinoperatörer till snabbt växande före
2026-04-27
Vill du vara en del av ett företag som har full fart framåt? Då har vi jobbet för dig!
Vår kund behöver förstärkning och därför söker vi fler maskinsnickare/maskinoperatörer. Som medarbetare här kommer du att arbeta med spännande projekt inom träbearbetning. Arbetstiden är dagtid.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har vilja att jobba i högt tempo samt uppskattar teamwork.
Om dig
Vi tror att du som söker är en person som drivs av att utföra ett bra arbete med hög kvalité. Du är flexibel och hjälpsam, och har en yrkesstolthet som gör att du alltid strävar efter att bli bättre på det du gör. Hos oss kommer du att vara en del av ett team som arbetar hårt för att nå gemensamma mål.
Upptäck möjligheterna och utveckla din karriär hos oss! Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet. Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet. Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
