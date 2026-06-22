Flinks Betonghåltagning AB söker Förrådsansvarig / Mekaniker
Flinks Betonghåltagning AB / Maskinreparatörsjobb / Huddinge Visa alla maskinreparatörsjobb i Huddinge
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Flinks Betonghåltagning AB söker Förrådsansvarig / Mekaniker
Vill du arbeta i ett företag där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en driven och praktiskt lagd person som vill ta ansvar för vårt förråd, maskinpark och verkstad.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som Förrådsansvarig / Mekaniker hos oss får du en viktig roll i verksamheten. Du ansvarar för att maskiner, verktyg och utrustning är i gott skick, servade och redo för våra projekt inom håltagning, rivning och specialentreprenad. Du kommer vara med från start i våra nya lokaler i Länna.Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av maskiner och utrustning
Förebyggande underhåll av företagets maskinpark
Ansvara för förråd och lagerhållning
Beställa reservdelar och förbrukningsmaterial
Inventering och ordning i verkstad och förråd
Hantera utlämning och mottagning av verktyg och maskiner
Enklare svets- och reparationsarbeten
Hämta/ Lämna verktyg till kollegor vid behov på deras arbetsplatser.
Hjälpa till vid mindre håltagnings arbete eller stöttning vid behov.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mekaniskt arbete
Är praktiskt lagd och självgående
Har ordningssinne och kan planera ditt arbete
Har erfarenhet av service på entreprenadmaskiner, fordon eller liknande
Har B-körkort (BE är meriterande)
Kan svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från bygg- eller entreprenadbranschen
Kunskap inom hydraulik, el eller svetsning
Truckkort eller maskinvana
Vi erbjuder
Ett varierande och fritt arbete
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Arbete i ett växande företag med spännande projekt
Placering: Nynäshamn / Stockholm med omnejd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@flinksbetonghaltagning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker/förrådare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flinks Betonghåltagning AB
(org.nr 559055-0272), http://www.flinksbetonghaltagning.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973790