Flimmersjuksköterska till Hjärtmottagningen, Varberg
2025-10-31
Vi söker nu en engagerad och erfaren sjuksköterska till ett vikariat då en av våra medarbetare går på föräldraledighet.
Tjänsten är inriktad på arbete med patienter som har förmaksflimmer, där du kommer att spela en viktig roll i både behandling och uppföljning.
Om arbetet
I flimmersektionen arbetar vi med ett strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. Hit remitteras patienter med nydebuterat förmaksflimmer eller med känt förmaksflimmer som har otillräcklig symtomkontroll.
På flimmermottagningen har du mycket patientkontakt; ger information om förmaksflimmer och livsstil, lägger upp en plan för patienten, följer upp efter ablationsbehandling eller insättning av antiarytmika. Kontakten sker via telefon eller fysiskt besök.
I uppdraget ingår även att planera och medverka på elektiva elkonverteringar på vardagar. Vi har ett stort inflöde av remisser och uppföljningen av patienter sker utifrån läkarbedömning.
Om arbetsplatsen
På Hjärtmottagningen blir du en del av vårt team där du ingår i ett utvecklande, spännande och självständigt arbete i en grupp med hög kompetens och stort engagemang. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsområdet. Vi är ett glatt gäng som arbetar i team där läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor samt medicinska sekreterare samarbetar för att säkerställa väl utförda undersökningar och patientmöten. Vårt fokus är på ett gott och professionellt bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor. Vi är lokaliserade bredvid hjärtavdelning 5C.
Låter detta spännande så tveka inte att söka till oss, varmt välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom kardiologi.
Som person ser vi att du gillar att arbeta i team, har ett gott bemötande och är bra på att strukturera ditt arbete. Tjänsten kommer att innebära en hög grad av självständigt arbete där du känner dig trygg att fatta egna beslut. Vi förutsätter att du har ett patientfokuserat arbetssätt och god kommunikationsförmåga. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga och att du känner ett stort engagemang och ansvar för ditt arbete.
Är detta något som du tycker låter spännande att arbeta med? Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Övrig information
Arbetstider
På Hallands sjukhus arbetar vi gemensamt med att bemanna den verksamhet som är nödvändig dygnet runt. Det innebär att en del av arbetstiden kan förläggas på kvällar och helger.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
