Flight dispatcher/handläggare flygplanering till MSE vid Statsflygskv
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Sigtuna Visa alla supportteknikerjobb i Sigtuna
2025-12-17
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Sigtuna
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om Statsflygskvadronen
Statsflygskvadronen bedriver strategisk flygtransport med uppdrag att bland annat transportera statschefen samt landets högsta civila- och militära ledning. Flygverksamheten genomförs årets alla dagar till världens alla hörn med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.
Skvadronen går nu in i en intensiv och spännande utvecklingsfas. Under 2026 växlar vi upp från dagens flygtransportsystem TP102 till det toppmoderna systemet TP106 - Global 6500.
Samtidigt finns en tydlig inriktning att vår verksamhet ska växa för att på sikt även utgöra plattformen för Försvarsmaktens nästa generations luftburna lednings- och spaningsförmågamed S106 - Global Eye.
Vi söker nu dig som vill vara med och bygga denna organisation från grunden - en resa som breddar dagens strategiska flygverksamhet med både en operativ och taktisk roll i luftförsvaret.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
När vår verksamhet växer fortsätter vi att stärka vårt Mission Support Element, vilket kan liknas vid ett Operations på civilt flygbolag, och nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad Flight Dispatcher.
I denna roll blir du en central del av planeringen och genomförandet av våra flygoperationer.
Som Flight dispatcher ansvarar du för uppdragsplanering, koordinering och förberedelser inför våra flyguppdrag. Du arbetar i nära samarbete med våra piloter, andra enheter inom Försvarsmakten, övriga myndigheter och operativa funktioner för att säkerställa att varje flygning genomförs effektivt, säkert och enligt kundens önskemål.
Du håller kontinuerlig överblick, analyserar förändringar i förutsättningar och hittar snabbt alternativ när situationen kräver det.
Hos oss ser vi utmaningar som möjligheter, det finns inget problem som är för stort och alla problem är till för att lösas.
Om du trivs i en miljö där struktur möter flexibilitet och där varje dag bjuder på nya uppgifter, kommer du trivas hos oss.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
• B-körkort för manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning
Personliga egenskaper
Vi söker dig som gillar struktur, ordning och reda och har ett sinne för detaljer. Då arbetsuppgifterna kommer att vara varierande behöver du ha en god förmåga att samarbeta men samtidigt kunna ta egna initiativ och själv ansvara för att arbetsuppgifter genomförs.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av Flygoperativ planering
• Vana att arbeta i dynamiska miljöer med varierande arbetstempo och utmaningar
• Tidigare yrkeserfarenhet i Försvarsmakten eller annan myndighet
• FAA Dispatcher Certification (FOM-2) eller likvärdig utbildning
• Kunskap om Försvarsmaktens administrativa stödsystem
• Kunskap om de regelverk som styr civil och militär luftfart
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Arlanda
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Anställningskategori: Civil
Tjänsten kommer innebära viss beredskapsarbete under kvällar och helger.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och försvarsmaktens övningar. Fysisk träning är en del av arbetsuppgifterna. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Anna Westacott, tfn 0510-47 70 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 0510-47 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-16. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev, där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9651036