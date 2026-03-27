FLH söker medarbetare med ansvar för utbildningar om antisemitism
2026-03-27
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien vill vi bidra till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop. Vår utgångspunkt är lärdomar från Förintelsen, kommunistiska regimers brott mot mänskligheten liksom andra brott mot mänskligheten i historien.
Vårt arbete är inriktat på kunskap, utbildning och kultur. Vi tar fram utställningar, fortbildningar, rapporter, material för skolan och håller seminarier och samtal. Verksamheten finns i hela Sverige, digitalt eller på plats, ofta i samarbete med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.
Vi är nära 50 medarbetare, och vårt kontor och publika rum finns i Gamla stan i Stockholm. Vi erbjuder ett intressant arbete på en arbetsplats med stort engagemang och både bred och djup kunskap om våra områden. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme är en självklarhet och om arbetet tillåter finns det också möjlighet att förlägga delar av arbetstiden på distans.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Forum för levande historia söker nu en medarbetare för arbete med de kunskapshöjande insatser mot antisemitism som myndigheten genomför för lärare och annan personal inom utbildningsväsendet. Den huvudsakliga uppgiften är att ha ett helhets- och detaljansvar för genomförandet av digitala, lokala och regionala utbildningsinsatser.
Medarbetaren ansvarar, i nära samråd med projektledare och projektmedlemmar, för att hålla samman arbetet med utbildningsinsatserna från planering till uppföljning och utvärdering. I detta ingår att etablera samarbeten och sköta kontakter med utbildningsförvaltningar, skolföreträdare och andra relevanta samarbetspartners.
I rollen ingår även arbete kopplat till övriga delar av arbetet, exempelvis utveckling och spridning av metodstöd, pedagogiska verktyg och andra kunskapsstödjande insatser, samt arbete med samverkan, kommunikation och erfarenhetsinhämtning.
Tjänsten är placerad vid Avdelningen för uppdrag och forskningssamordning och är en statlig visstidsanställning på heltid under högst två år, med tillträde så snart som möjligt.
Den vi söker
Vi söker dig som känner utbildningsväsendet inifrån, som trivs och är trygg i att hålla i de många olika moment som krävs för att genomföra utbildningsinsatser från planering till utvärdering och som har kunskap och erfarenhet av kompetensutveckling för skolpersonal med särskilt fokus på skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag.
Du kommer att arbeta nära projektledare, kollegor och externa partners, tar ansvar för dina egna uppgifter och bidrar aktivt till helheten och till ett gott samarbete med alla.
För att lyckas i rollen måste du vara en driven och handlingsinriktad person som kan strukturera ditt eget arbete, även när flera uppdrag pågår parallellt.
Du är kommunikativ och lyhörd samt har lätt för, och tycker om, att etablera och upprätthålla kontaktakter och goda samarbeten.
I arbetet ingår bland annat att:
• Hålla ihop genomförandet av utbildningsinsatserna från planering till utvärdering.
• Etablera och hålla kontakt med samarbetspartners, föreläsare, leverantörer med flera.
• Ansvara för deltagarhantering och andra praktiska uppgifter kopplade till insatserna.
• Ansvara för genomförande och sammanställning av deltagarutvärderingar.
• Omvärldsbevaka frågor rörande kompetensutveckling för skolpersonal och frågor rörande utbildning och fortbildning om antisemitism och andra former av rasism.
• Bidra till utveckling och spridning av metodstöd, pedagogiska verktyg och kunskapshöjande insatser liksom till arbete med kommunikation och erfarenhetsinhämtning.
Ytterligare arbetsuppgifter kan bli aktuella beroende på vilka behov som uppstår.
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
• Lärarutbildning eller annan relevant utbildning eller erfarenhet kopplad till skolan.
• Flerårig erfarenhet från liknande roller/tjänster/arbetsuppgifter i offentlig sektor.
• Aktuell erfarenhet av arbete med skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag.
• Erfarenhet av och mycket god kunskap om att kommunicera information och budskap till olika målgrupper på svenska i både tal och skrift, liksom god kunskap i engelska.
Det är meriterande med:
• Kunskap om utbildningsväsendets styrning och organisation och erfarenhet av att etablera och utveckla samverkan med utbildningsväsendets olika aktörer.
• Erfarenhet av arbete vid myndighet, liksom erfarenhet av att arbeta i projekt.
• Kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati, antisemitism och andra former av rasism.
• Erfarenhet av utvärdering av utbildningsinsatser, liksom av budgetuppföljning.
• Erfarenhet av att arbeta med event-verktyg eller liknande digitala verktyg.
Vi ser även att du bör ha följande egenskaper och förmågor:
• Du är ansvarstagande, strukturerad, resultatinriktad, lyhörd och lösningsorienterad.
• Du har lätt för, och tycker om, att skapa och upprätthålla goda samarbetsrelationer.
• Du har integritet och visar gott omdöme och förståelse för den statliga värdegrunden.
• Du har integritet och visar gott omdöme och förståelse för den statliga värdegrunden.
Ansök med CV och personligt brev via länk på Forum för levande historias hemsida. www.levandehistoria.se
Ansökan ska vara inkommen senast den 17 april 2026.
Frågor om tjänsten
För frågor om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Ann Bernes på 08-410 687 24.
Frågor om arbetsplatsen kan även ställas till fackliga representanter. För SACO Magdalena Smidova 08-723 87 65 och för ST Eva Azcarate 08-410 68 711.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjlig-heter för alla. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt vad gäller samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Ersättning
Individuell lön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.levandehistoria.se/
Forum för levande historia
