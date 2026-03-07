Flexvik söker Undersköterskor för uppdrag i Norge för kundens räkning

Grünewald-Decker AB / Undersköterskejobb / Västerås
2026-03-07


Flexvik Bemanning söker Undersköterskor för uppdrag i Norge i sommar
Vill du arbeta i Norge i sommar och samtidigt få möjlighet att uppleva nya miljöer? Flexvik Bemanning söker nu undersköterskor för kunds räkning till spännande uppdrag runt om i Norge under sommaren.
Som konsult hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du arbetar i en trygg och professionell arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
Sommaruppdrag i Norge

Kunden står för resa och boende

Konkurrenskraftig ersättning

Stöd från oss under hela uppdraget

Behörighetskrav:
Utbildad undersköterska

Norsk legitimation

Viktigt:
Om du söker tjänsten behöver du vara säker på att du kan arbeta under sommaren och vara tillgänglig för uppdraget under överenskommen period.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta med människor.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan redan idag eller kontakta oss för mer information.
Flexvik Bemanning - vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
mail
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USKA Norge".

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
Västmanland (visa karta)
722 10  VÄSTERÅS

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
9783397

