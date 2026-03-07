Flexvik söker Undersköterskor för uppdrag i Norge för kundens räkning
Grünewald-Decker AB / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-03-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grünewald-Decker AB i Västerås
, Norberg
, Uppsala
, Stockholm
, Sandviken
eller i hela Sverige
Flexvik Bemanning söker Undersköterskor för uppdrag i Norge i sommar
Vill du arbeta i Norge i sommar och samtidigt få möjlighet att uppleva nya miljöer? Flexvik Bemanning söker nu undersköterskor för kunds räkning till spännande uppdrag runt om i Norge under sommaren.
Som konsult hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du arbetar i en trygg och professionell arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
Sommaruppdrag i Norge
Kunden står för resa och boende
Konkurrenskraftig ersättning
Stöd från oss under hela uppdraget
Behörighetskrav:
Utbildad undersköterska
Norsk legitimation
Viktigt:
Om du söker tjänsten behöver du vara säker på att du kan arbeta under sommaren och vara tillgänglig för uppdraget under överenskommen period.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta med människor.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan redan idag eller kontakta oss för mer information.
Flexvik Bemanning - vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USKA Norge". Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
Västmanland (visa karta
)
722 10 VÄSTERÅS Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
9783397