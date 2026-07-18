Flexvik söker en Erfaren byggnadskalkylator sökes vid behov
Grünewald-Decker AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grünewald-Decker AB i Stockholm
, Sollentuna
, Täby
, Knivsta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Erfaren kalkylator / projektstöd inom bygg och anläggning (vid behov)
Vill du använda din erfarenhet för att hjälpa ett växande företag?
Flexvik söker en erfaren och självgående person som vid behov kan hjälpa oss med kalkyler, offerter och kundkontakter inom bygg och anläggning.
Arbetsuppgifter
Räkna på projekt och entreprenader.
Ta fram offerter och kostnadskalkyler.
Läsa och tolka ritningar och förfrågningsunderlag.
Delta i kundmöten och ge rådgivning vid behov.
Vara ett stöd vid planering och uppstart av projekt.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen.
Har arbetat som kalkylator, arbetsledare, platschef eller har annan likvärdig erfarenhet.
Kan självständigt räkna på projekt och ta fram offerter.
Har god förståelse för byggprocessen och olika entreprenader.
Är affärsmässig, noggrann och lösningsorienterad.
Har god datorvana.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Formell utbildning är inget krav. Vi värdesätter framför allt din erfarenhet, ditt engagemang och din förmåga att hitta bra lösningar.
Omfattning:
Tjänsten är på timbasis och vid behov. Arbetsmängden varierar beroende på aktuella projekt och kunduppdrag.
Om Flexvik:
Flexvik arbetar med bemanning och entreprenadtjänster inom bygg och anläggning. Vi hjälper entreprenörer, företag och offentliga verksamheter med kompetent personal och effektiva lösningar.Publiceringsdatum2026-07-18Så ansöker du
Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss gärna. Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projekt stöd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
114 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
10005884