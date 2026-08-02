Flexvik Bemanning söker omg en Anläggnings maskinist till Borlänge
Grünewald-Decker AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2026-08-02
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Nu söker Flexvik Bemanning en Anläggnings förare som kan köra 6-tons bandare och utföra dränering och Vatten arbete. Uppdraget ligger i Stora Skedvi och i Borlänge.
Uppdraget börjar på tisdag 4/8 och pågår en längre period, ev till i vår
Vi betalar boende och resa till och från uppdrags platsen
Det är viktigt att du kan prata och förstå Svenska då man kommer att ha kontakt med kunder.
Sänd in ditt cv till oss redan i dag
Var vänlig och sök endast ifall du kan ta uppdraget och svarar i telefonen om vi försöker kontakta dig. Vi lämnar alltid ett meddelande om att vi har ringt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
114 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
10017926