Flexvik Bemanning söker Lagerarbetare inför Sommaren i Västmanland
Grünewald-Decker AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-03-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grünewald-Decker AB i Västerås
, Norberg
, Uppsala
, Stockholm
, Sandviken
eller i hela Sverige
Flexvik Bemanning söker Lagerarbetare inför sommaren
Flexvik Bemanning växer och söker nu lagerarbetare som kan arbeta under sommarsäsongen
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Plock och pack
In- och utleveranser
Lastning och lossning
Allmänna lageruppgifter
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och punktlig
Krav:
CV
Utdrag ur belastningsregistret
1-2 referenser
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav.
Ansökan:
Skicka din ansökan med CV, utdrag ur belastningsregistret samt 1-2 referenser.
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
mail
E-post: karina@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare". Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
Västmanland (visa karta
)
722 10 VÄSTERÅS Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
9780403