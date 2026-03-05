Flexvik Bemanning söker Lagerarbetare inför Sommaren i Västmanland

Grünewald-Decker AB / Lagerjobb / Västerås
2026-03-05


Flexvik Bemanning söker Lagerarbetare inför sommaren
Flexvik Bemanning växer och söker nu lagerarbetare som kan arbeta under sommarsäsongen
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Plock och pack

In- och utleveranser

Lastning och lossning

Allmänna lageruppgifter

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och noggrann

Trivs med fysiskt arbete

Kan arbeta både självständigt och i team

Är flexibel och punktlig

Krav:
CV

Utdrag ur belastningsregistret

1-2 referenser

Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav.
Ansökan:
Skicka din ansökan med CV, utdrag ur belastningsregistret samt 1-2 referenser.
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
mail
E-post: karina@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare".

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
Västmanland (visa karta)
722 10  VÄSTERÅS

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
9780403

