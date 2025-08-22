Flexident AB söker Allmäntandläkare till mobiltandvård
Flexident startades 2009 och är idag en marknadsledande aktör inom mobil tandvård.
I denna rekrytering söker vi en allmäntandläkare till vår mobila tandvård
Välkommen till vår trevliga klinik belägen i Bromma, vi bedriver både allmäntandvård och specialisttandvård och använder senaste tekniken inom tandvård. Vi är mycket noga med att alltid se till patientens allmäntillstånd, och vara lyhörda för varje person individuella behov. Vi erbjuder kvalitativ och patientsäker vård, och framförallt: vi vill alltid ge våra patienter ett trevligt och personligt bemötande. Ett allmänt välbefinnande främjar även munhälsan, detta vill vi på Flexident ta fasta på.
Vi söker dig som har tandläkarutbildning med goda yrkeskunskaper, serviceinriktad, ansvarstagande samt har god initiativförmåga. Dessa ledord är viktiga för oss då vi har patienten i fokus.
Vi har som krav att du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift. Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper, att vara en lagspelare är för oss en självklarhet.
Du bör känna igen dig i våra kärnvärden, kompetens, kvalitet, lojalitet samt trygghet för patienterna.
Anställningsformen är på heltid.
Låter detta spännande och intressant är du välkommen med din ansökan med ett personligt brev och CV.
Kontakt:
Flexident AB
Gårdsfogdevägen 18B
168 67 Bromma
Telefonnummer: 08-562 972 77
E-postadress: robeirsaliba@flexident.se
Flexident är ett tandvårdsbolag som är marknadsledande inom mobil tandvård. Sedan starten 2009 har bolaget expanderat konstant för att möta det växande tandvårdsbehovet hos våra äldre och personer med funktionsnedsättning.
Våra mobila team är fullt utrustade med det senaste inom mobil tandvård och träffar patienter i hela Storstockholm. På Flexident har vi sedan 2009 bedrivit mobil tandvård hos patientgrupper som ställer höga krav på kunnig, välutbildad och empatisk personal. Vi arbetar både mot institutioner som servicehus och äldreboenden men även hos patienter i egna bostäder. Vi är idag 40 medarbetare i administration, tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor och söker ständigt nya medarbetare för att kunna möta det växande behovet av de tjänster som vi erbjuder.
På vår fasta klinik bedriver vi främst allmäntandvård men även viss specialisttandvård. Vårt fokus är att sätta patienten i centrum, och hit är alla välkomna. I den helt nyrenoverade lokalen är kliniken utrustad med den allra senaste, men samtidigt bäst beprövade, tekniken. Ersättning
