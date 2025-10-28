Flexibla uppdrag för hyrläkare inom obstetrik och gynekologi
2025-10-28
Hyrläkare inom obstetrik och gynekologi för uppdrag i hela Sverige
Vi söker erfarna hyrläkare och specialister inom obstetrik och gynekologi som vill bidra till trygghet, kontinuitet och hög kvalitet i vården. Oavsett om du redan arbetar regelbundet som hyrläkare eller vill prova på konsultuppdrag utanför din hemmaregion, har vi uppdrag som kan passa dig.
Uppdrag
Vi erbjuder uppdrag för hyrläkare inom obstetrik och gynekologi i flera regioner över hela Sverige, både inom offentlig och privat sektor. Genom vårt deltagande i det Nationella Avtalet har vi tillgång till alla offentligt utlysta uppdrag inom området - vilket ger dig ett brett urval av möjligheter oavsett var i landet du vill arbeta eller hur länge du vill stanna.
De flesta uppdrag är inom öppenvård och mottagningsverksamhet dagtid, men för dig som önskar finns även möjligheter inom slutenvård, förlossningsvård och jourtjänstgöring. Vi anpassar alltid uppdraget efter din kompetens, tillgänglighet och livssituation.
För att ge dig den mest relevanta informationen tar vi gärna ett personligt samtal där vi tillsammans går igenom aktuella uppdrag som matchar dina önskemål.
Vem är du?
Du är specialist inom gynekologi och obstetrik med några års erfarenhet och trygg i din yrkesroll. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett genuint intresse för att ge god och säker vård.
Som hyrläkare är du flexibel, ansvarstagande och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya rutiner och arbetssätt. Du har ett starkt patientfokus och ett engagemang för att bidra där behovet är som störst.
Varför välja Dignus Medical?
Med vår långa erfarenhet inom bemanning av hyrläkare erbjuder vi en trygg, professionell och smidig process från start till mål. Vi ser till att du får personlig uppföljning och stöd genom hela uppdraget, så att du kan fokusera på det du gör bäst - att ge god vård.
Som hyrläkare hos Dignus Medical får du:
Tillgång till uppdrag i hela landet via det Nationella Avtalet
Flexibla upplägg som anpassas efter dina önskemål
Trygga villkor och konkurrenskraftig ersättning
Möjlighet att arbeta som anställd eller via eget företag
Personlig kontakt och uppföljning under hela uppdraget
Vi värdesätter långsiktiga relationer med våra hyrläkare och strävar alltid efter att skapa uppdrag som ger både professionell utveckling och balans i livet.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Vi tillsätter uppdrag löpande, så tveka inte att kontakta oss för mer information och för att diskutera dina önskemål. Välkommen att bli en del av vårt nätverk!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
