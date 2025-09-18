Flexibla timvikarier sökes till förskolorna i Kungälvs kommun
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Barnskötarjobb / Kungälv Visa alla barnskötarjobb i Kungälv
2025-09-18
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Vill du ha ett inspirerande och glädjefyllt arbete på några av kommunens 28 förskolor? Är du flexibel, serviceinriktad, ansvarstagande och har bra samarbetsförmåga? Då passar du hos oss!
Att arbeta på kommunens förskolor som vikarie innebär att du arbetar som timavlönad vid behov, exempelvis när någon är sjuk ute i verksamheten.
Detta är ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet men ger dig även möjlighet att kombinera arbete med till exempel studier.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag mellan 06.00-18.00.
Dina arbetstider är viktiga och du lägger dig själv tillgänglig i vårt vikariehanteringssystem Time Care Pool. Du blir därefter bokad när din tillgänglighet matchar verksamhetens behov. Eftersom behovet kan uppstå med kort varsel är det bra om du har möjlighet att vara öppen för att vikariera där behovet uppstår.Dina arbetsuppgifter
I arbetet kommer du ingå i den dagliga omsorgen om barn i åldrarna 1-5 år. Du kommer arbeta med att skapa god omsorg, vara ett stöd i rutinsituationer och skapa trygghet för alla barn. Du är en förebild för barnen och stödjer dem i deras lek och lärande såväl inne som ute.
Tillsammans med dina kollegor och barnen på förskolan kommer du arbeta och följa verksamhetens styrdokument, där vi lägger ett stort fokus på barnens lärande och utveckling. För oss är det viktigt att du medverkar till att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö för varje barn men även hela barngruppen.
Vi kan erbjuda ett arbete som är roligt och omväxlande. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Med glädje och kunskap vill vara med och ge barnen en trygg, kreativ, lärorik samt positiv tid på förskolan.
- Är engagerad och har ett professionellt bemötande mot barn, vårdnadshavare och kollegor.
- Har ett reflekterande arbetssätt samt lätt för att samarbeta och föra dialog.
- Tar egna initiativ och kan arbeta självständigt.Kvalifikationer
- Fyllt 18 år.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- Goda kunskaper i mobil- och datoranvändning.
- Kan visa upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret.
- Lägga sig tillgänglig minst 8 dagar per månad.
Belastningsregistret kan du beställa hem påhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Meriterande:
- Körkort och tillgång till bil.
- Barnskötar- eller förskollärarutbildning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
- Du ska uppge referens till nuvarande eller senaste chef, arbetsledare med namn, telefonnummer och mejl adress. Har du ingen tidigare arbetserfarenhet? Lämna en av dina lärare på din gymnasieskola som referens.
- Har du tidigare haft en anställning i Kungälvs kommun kommer interna referenser att tas
- För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/472". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Cassandra Möller 0303238000 Jobbnummer
9516002