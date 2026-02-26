Flexibla och aktiva timvikarier sökes till kvinna i Lindome
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-02-26
Vill du ha ett meningsfullt och givande arbete där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Vi på Humana söker nu timvikarier som personliga assistenter i Lindome. Hos oss får du möjlighet att sätta guldkant på människors tillvaro och arbeta utifrån vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Som timvikarie hos oss är du en viktig del av verksamheten och bidrar till trygghet och kontinuitet för våra kunder vid ordinarie personals frånvaro.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
I rollen som personlig assistent hjälper du kunden med det som uppstår i dennes vardag. Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Varje kund är unik och arbetsuppgifterna varierar utifrån individuella behov.
Arbetet kan till exempel innebära hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet och bidrar till att vardagen fungerar på ett tryggt och smidigt sätt.
För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns god personkemi mellan dig och kunden. Eftersom varje assistans är unik kommer vi under rekryteringsprocessen ta reda på mer om dig för att skapa bästa möjliga matchning. Du får information om vilken eller vilka kunder du kan komma att arbeta hos samt hur arbetet är upplagt i respektive uppdrag.
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får alla nya assistenter en anpassad introduktion, både till yrkesrollen och till den specifika kund du ska arbeta hos.
Vår kund som just nu behöver timvikarier är en aktiv, rullstolsburen kvinna med skrattet nära till hands! Hon trivs med att hitta på roliga saker och söker nu dig som hänger med i hennes spontana och fartfyllda tempo. Hon behöver hjälp och stöttning med det mesta fysiska som uppkommer i hennes vardag.
Vem är du?
Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang, som vill ta ansvar och har lätt för att anpassa sig efter nya situationer. Eftersom att alla våra kunder har olika behov och önskemål ber vi dig därför att svara så tydligt och utförligt som möjligt på urvalsfrågorna - det ökar chansen att vi kan matcha dig med rätt uppdrag.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 60-årsåldern bosatt i Lindome (Mölndal)
har goda kunskaper i svenska (gäller både tal och skrift)
är rökfri på arbetsplatsen
har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom liknande arbete
har god fysik
är mogen, uppmärksam och anpassningsbar i ditt arbetande
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av förflyttningar och lyfthjälpmedel
delar något av kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid och anställningsform
Som timvikarie arbetar du vid behov. Arbetstiderna varierar utifrån kundernas behov och kan förekomma dag och natt på såväl vardag som helg. Vi försöker i möjligaste mån matcha dina möjligheter och önskemål med verksamhetens behov.
Arbetstiderna är varierande dag och natt, förlagda kl. 10:00-20:00, samt 20:00-10:00 (inkl. fem timmars jour).
Beskriv gärna din tillgänglighet och eventuella önskemål kring arbetstider i din ansökan. Är du även intresserad av att arbeta i sommar får du gärna beskriva det i din ansökan.Tillträde
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Under rekryteringsprocessen informeras du om vilken/vilka kunder du är aktuell hos och hur arbetsrutinerna ser ut mer specifikt. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Josefin Dybdahl josefin.dybdahl@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
