Flexibla medarbetare för arbete vid behov sökes
2026-02-13
Vi söker nu medarbetare till vår behovspool. Tjänsten passar dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel studier, deltidsarbete eller eget företag, och som vill arbeta extra vid behov.
Om uppdraget
Som medarbetare i vår behovspool blir du kontaktad vid arbetstoppar, frånvaro eller andra tillfälliga behov. Arbetstiderna kan variera och arbetet erbjuds på timbasis. Uppdrag kan exempelvis vara lager, produktion och industri.
Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Är ansvarstagande, pålitlig och har en positiv inställning
Trivs med att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetssituationer
Vi erbjuder:
Ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med annan sysselsättning
Möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet
En trygg och inkluderande arbetsmiljö
Urval och tillsättning sker löpande. Så ansöker du
