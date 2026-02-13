Flexibla medarbetare för arbete vid behov sökes

Prowork Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-02-13


Vi söker nu medarbetare till vår behovspool. Tjänsten passar dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel studier, deltidsarbete eller eget företag, och som vill arbeta extra vid behov.
Om uppdraget
Som medarbetare i vår behovspool blir du kontaktad vid arbetstoppar, frånvaro eller andra tillfälliga behov. Arbetstiderna kan variera och arbetet erbjuds på timbasis. Uppdrag kan exempelvis vara lager, produktion och industri.
Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Är ansvarstagande, pålitlig och har en positiv inställning
Trivs med att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetssituationer

Vi erbjuder:
Ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med annan sysselsättning
Möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet
En trygg och inkluderande arbetsmiljö

Urval och tillsättning sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Kontakt
Thomas Conrad
thomas.conrad@prowork.se

Jobbnummer
9741635

