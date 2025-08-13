Flexibelt extrajobb till uppdrag i Skellefteå! Ca 4 h/månad!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Servicepersonaljobb / Skellefteå
2025-08-13


Söker du ett extrajobb vid sidan om ditt heltidsjobb eller dina studier? Då har vi jobbet för dig!

Vi söker dig som vill arbeta extra ca. 4 timmar per månad med arbetstider ca 2 h varannan vecka.

Under uppdraget tar du hand om vår kunds bilar som ska städas/tvättas efter att de hyrts ut.

För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% alternativt studera.

DETTA SÖKER VI

Som person är du ansvarsfull, effektiv och självständig. Du behöver även ha B-körkort.

In och sök vid intresse! Varmt välkommmen!

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Team Umeå
umea@studentconsulting.com

Jobbnummer
9456682

