Flexibelt extrajobb till uppdrag i Skellefteå! Ca 4 h/månad!
Servicepersonaljobb / Skellefteå
2025-08-13
Söker du ett extrajobb vid sidan om ditt heltidsjobb eller dina studier? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker dig som vill arbeta extra ca. 4 timmar per månad med arbetstider ca 2 h varannan vecka.
Under uppdraget tar du hand om vår kunds bilar som ska städas/tvättas efter att de hyrts ut.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% alternativt studera.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ansvarsfull, effektiv och självständig. Du behöver även ha B-körkort.
In och sök vid intresse! Varmt välkommmen!
OM FÖRETAGET
StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
