Flexibelt extrajobb som truckförare på Postnord TPL i Helsingborg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-09-19
Som truckförare hos oss arbetar du med plock - ett fysiskt och varierande arbete där noggrannhet och säkerhet är lika viktigt som att vara snabb och effektiv.
Arbetet innebär bland annat truckkörning, lastning, lossning och plock av varor. Rollen är fysiskt krävande och passar dig som trivs med att röra på dig och arbeta i ett högt tempo. Samtidigt är det viktigt att du är noggrann och säker i ditt arbete, eftersom kvalitet och säkerhet är avgörande i alla moment.
Arbetstiderna varierar mellan 05:00 och 23:00, och vi söker dig som är flexibel och kan arbeta minst två vardagar i veckan.
Vi erbjuder dig ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning. Här får du möjlighet att arbeta i ett sammansvetsat team som stöttar varandra, samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet inom lager och logistik.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en lagspelare med god samarbetsförmåga och som kan bidra till ett positivt arbetsklimat. Du är snabb och effektiv, men samtidigt noggrann, och du behärskar svenska i både tal och skrift. Truckkort är ett krav för tjänsten.
Krav:
• Studerande på minst 50 %, två år fram. Alternativt en annan sysselsättning på minst 80%.
• Tillgänglig 2 vardagar i veckan.
• Tillgänglig heltid under jul och sommar
• Truckkort A + B
Är det här något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Yuan Hellsten helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9518479