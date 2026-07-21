Flexibelt extrajobb inom B2B-försäljning på distans (Generös provision)
Smith, Sienna / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-07-21
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Flexibelt extrajobb inom B2B-försäljning på distans (Generös provision)Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Jag driver en grafisk designbyrå och söker nu 1–3 drivna personer för ett flexibelt extrajobb på distans. Rollen innebär fullt ansvar för säljprocessen från A till Ö. Du letar upp egna prospekts, tar kontakten och stänger affären själv. Jag söker dig som har rätt energi och kan leverera färdiga kunder som har tackat ja.
Du sköter dina egna tider helt och hållet och arbetar helt på distans, vilket gör att det passar perfekt som extrajobb vid sidan av skolan eller andra sysselsättningar!
What we sell / Vad vi säljer:
Vi säljer ett mycket prisvärt och lättförståeligt "Startpaket" för 24 500 kr till företag. Paketet innehåller allt ett företag behöver för att komma igång:
Professionell Hemsida
Logotyp & Grafisk identitet
Standard Google-optimering (SEO)
Ersättning och villkor:
Anställningsform: Rörlig timlön / Provisionsbaserad vinstdelning.
Lön: Du får 15 % i provision per stängd affär, vilket blir 3 675 kr per sålt paket. Provisionen betalas ut så fort kunden har betalat sin startfaktura. För personer som levererar löpande resultat finns goda möjligheter till en fast baslön i framtiden.
Du kan fakturera via eget företag (F-skatt) eller superenkelt som privatperson genom egenanställningstjänster som Frilans Finans eller Cool Company.
Inget CV krävs – vi går helt på din energi, vilja och ditt driv!
Hur du ansöker (VIKTIGT):
Eftersom vi inte kräver något CV vill vi lära känna dig i text istället. Skicka ett mejl till info@siesmidesign.se
där du svarar på följande tre saker:
Hur gammal är du?
Vad gillar du att göra på fritiden?
Vad gör du just nu (pluggar du, har du något annat jobb eller letar du efter din grej)?
Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
Nej
E-post: Info@siesmidesign.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare hos SIESMI". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smith, Sienna Jobbnummer
10008383