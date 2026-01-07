Flexibel student sökes för 4-5 morgonpass i veckan med omgående start!
2026-01-07
Har du ett flexibelt skolschema och har möjlighet att jobba minst 4 pass i veckan på vardagar? Är du dessutom en stark person som trivs med fartfyllda arbetsuppgifter? Då kan du passa hos vår kund DHL och deras terminal utanför Arlanda flygplats!
I rollen som terminalarbetare ansvarar du för lastning, lossning och sortering av paket/pallgods samt att processa paket vid Cargoscans. Du ska säkerställa att det dagliga arbetet alltid utförs enligt för DHL Express gällande instruktioner och processer, du behöver därför ha en väl utvecklad koordinationsförmåga, förståelse för instruktioner och processer. Tunga lyft förekommer i arbetet.
Vi erbjuder arbetstider på morgonen (05:15-09:15) med start så fort vi hittar rätt person.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha en bra känsla för service och har en god samarbetsförmåga. Du motiveras av att verka i en föränderlig miljö och har förmågan att anpassa dig till förändrade prioriteringar och situationer. Du bör vidare vara lösningsorienterad, ha en god koordinationsförmåga och trivas med att arbeta mot uppsatta deadlines och mål.
Krav för tjänsten:
• Är studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50% och kan uppvisa intyg på detta.
• Anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kommer att kontrolleras i rekryteringsprocessen
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• En positiv attityd och en förmåga att hantera stress
• Inga skador eller hinder för att jobba fysiskt
• Flexibelt schema - möjlighet att arbeta 4-5 morgonpass per vecka
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo.
OBS! Eftersom tjänsten är placerad i anslutning till Arlanda flygplats (Cargo City), ett säkerhetsklassat område, krävs en omfattande bakgrundskontroll. Som ansökande behöver du kunna styrka dina sysselsättningar de senaste 5 åren.
Anställningen kommer vara en konsultanställning, vilket innebär att du är anställd av Student Consulting men jobbar ute hos vår kund DHL Express.
