Flexibel servicestjärna sökes till reception i Stockholm!
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Middlepoint AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Här är chansen för dig som söker en riktigt rolig utmaning och ditt nästa steg i karriären! Detta är en av våra mest värdefulla roller med störst möjlighet att klättra och utvecklas. I den här rollen arbetar du som flexande service manager vilket innebär att du arbetar främst som receptionist hos våra olika kunder runt om i Stockholmsområdet.
Tjänsten är något för dig som gillar ett varierande arbete där du arbetar på olika företag, så som advokatbyrå, bank, mediebolag och även på våra konferensanläggningar och kontorscaféer. Som flexare (ambulerande service manager) kommer du att skapa dig ett stort kontaktnät och få mycket erfarenheter från arbete på olika bolag inom näringslivet.
Arbetsuppgifterna varierar mellan de olika uppdragen i denna roll och dina dagar ser väldigt olika ut. Du får därför erfarenhet av att jobba som receptionist, konferensvärd, kontorsassistent, inom event, kontorscafé etc. Under de första veckorna kommer du att gå på upplärning ute hos våra kunder tillsammans med den ordinarie personalen. Du jobbar både självständigt och i team och exempel på uppgifter du kan ansvara för är:
Agera mood manager och ansvara för att leverera service i världsklass till alla besökare
Administrativt arbete i olika system
Bokningar och beställningar
Konferens och café
Mail och telefon
Post- och pakethantering
Övrigt relaterade arbetsuppgifter som tillhör rollen som receptionist
Vem är du?
Välkomnande och serviceminded
Glad och utåtriktad
Strukturerad och ordningsam
Orädd och gillar att möta nya människor
Snabblärd, prestigelös och lösningsorienterad
Flexibel och gillar varierat arbete
Du talar flytande svenska och engelska
Erfarenhet av Office-paketet och lätt för att sätta dig in i nya system
Om anställningen
Tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning
Tjänsten är på 100%
Måndag-fredag, kontorstider- cirka 8-17
Uppdragen är belägna i Stockholm (främst i City, Solna, Kista, Sickla)
Start omgående eller enligt överenskommelse
Förutom löneförmånen med en extra snabb lönestege erbjuder vi b.la. friskvårdsbidrag, roliga friskvårdsaktiviteter, löpande utbildning, teamaktiviteter, kul företagsfester och andra speciella förmåner för våra flexande service managers! I denna roll har du även stora utvecklingsmöjligheter och många av våra nuvarande chefer har börjat sin karriär hos oss som just Flexande receptionist.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), http://middlepoint.se/ Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9556980