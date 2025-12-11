Flexibel Service Manager till bankkontor i Liljeholmen
Om tjänsten Middlepoint söker nu en serviceminded och energisk allt-i-allo inom kontorsservice till en av våra kunder - ett anrikt bankkontor i Liljeholmen. Detta innebär att du är anställd hos oss på Middlepoint och arbetar ute hos vår kund. På detta uppdrag får du chansen att jobba i ett serviceteam om fem personer i en professionell och affärsmässig miljö.
Alla i teamet har sina ansvarsområden, men hjälps självklart åt och jobbar tillsammans för att leverera förstklassig service. I din roll kommer du jobba med allt ifrån internservice, konferenser och receptionsarbete och dina arbetsdagar kommer se olika ut, anpassade efter var i verksamheten du behövs.
Hela teamet sprider härlig energi och är mycket uppskattat på kontoret - här levererar vi service på hög nivå!
I denna roll jobbar du proaktivt och varierat med bland annat:
Agera mood-manager och ta hand om såväl besökare som medarbetare
Programmering av skåp samt batteribyte
Hantering av post och bud
Ronderingar på de olika våningsplanen
Lättare vaktmästeriuppgifter så som att sätta upp tavlor, flytt av skåp och andra möbler
Telefon och mail
Ta emot leveranser
Påfyllning av kontorsmaterial
Övriga kontorsrelaterade arbetsuppgifter
Vem är du? Vi tror att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du jobbar proaktivt, lösningsorienterat och ligger alltid steget före. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett prestigelöst och positivt sätt. Vi ser gärna att du är en energisk person som trivs bra i att jobba i team och gillar att jobba varierat med olika arbetsuppgifter. För att trivas i rollen är det viktigt att du är orädd inför praktiska arbetsmoment som att byta glödlampor vid behov.
Krav för tjänsten:
Du har jobbat med service tidigare
Erfarenhet av Office-paketet
Du talar flytande svenska och engelska
Avslutad gymnasieexamen
Anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning Sysselsättningsgrad: 100%, heltid Start: Omgående Arbetstider: cirka 08:30-17:00
Vi genomför bankgrundskontroller på slutkandidater inför anställning.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
