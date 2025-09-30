Flexibel receptionist till kontorsfastighet i City! (50%)
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Middlepoint AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
Om tjänsten Är du en riktig glädjespridare som brinner för service och gillar nya utmaningar? Då kan detta vara en perfekt roll för dig. Hos oss är du inte bara ansiktet utåt utan bygger relationer i hela huset med alla du dagligen möter - alltid med överraskande och inspirerande service som drivkraft! Tillsammans med dina kollegor lägger du grunden för ett positivt och minnesvärt intryck och sprider trivsel och värme bland husets hyresgäster och besökare.
I denna roll jobbar du måndag till fredag i två centralt belägna kontorsfastigheter tillsammans med härliga kollegor.
Vi söker nu en driven och engagerad receptionistsom vill vara med på denna spännande resa! I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Telefon, växel och mail
Kontakt med leverantörer
Administrativa arbete i system
Post, bud och leveranser
Bokningar och beställningar
Agera mood manager och ta hand om såväl besökare som medarbetare
Vem är du? Med din välkomnande personlighet, initiativförmåga och strukturerade arbetssätt gör du alltid det lilla extra för att leverera förstklassig service. Att dina gäster och kunder alltid kommer först är en självklarhet för dig och med din höga servicekänsla säkerställer du ett varmt och professionellt välkomnande samt en trivsam och stimulerande arbetsmiljö för alla du kommer i kontakt med. Du har sedan tidigare goda kunskaper och vana inom Office-paketet och lätt för att förstå administrativa processer. Du kommer att arbeta i två olika kontorsfastigheter varje dag, belägna inom promenadavstånd från varandra. Det kräver flexibilitet och anpassningsförmåga och ger en rolig möjlighet till omväxling och utveckling
Självklart ska du också ha roligt på jobbet - arbetsglädje syns och sprids! För att lyckas med detta tror vi att du är en utåtriktad lagspelare och gillar att utvecklas tillsammans med andra. Tillsammans med dig vill vi skapa levande och dynamiska arbetsplatser där du och dina kollega är de främsta ambassadörerna!
Vi ser att du har
Tidigare erfarenhet av att jobba med service, gärna i kontorsmiljö
Goda kunskaper av Office-paketet samt datavana
Flytande kunskaper i Svenska och Engelska
Gymnasieexamen
Anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning Sysselsättningsgrad: 50% deltid Start: Senast november 2025 Arbetstider: Måndag-fredag 10:00-14:00
Vi utför bakgrundskontroller som en del i rekryteringsprocessen.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), http://middlepoint.se/ Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9534063