Flexibel orderplockare till ICAs e-handels lager i Brunna-extrajobb
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vill du vara en del av ett framgångsrikt team och bidra till smidiga inköp för våra kunder? Vi söker nu orderplockare till ICAs toppmoderna e-handelslager i Brunna.
Som orderplockare på ICA kommer du att ansvara för att noggrant och effektivt plocka och packa beställningar enligt våra kunders önskemål. Orderplocket sker mestadels ståendes vid en station där du packar ihop matkassar. Utöver den fysiska aspekten så är en stor del av processen automatiserad.
Hos ICA finns 3 olika avdelningar och vi ser att du som person är flexibel med att kunna arbeta där behov finns under dagen för att skapa omväxling av arbetsuppgifter och en givande arbetsplats!
Majoriteten av lagret är i kyla och du som person bör vara bekväm med att arbeta i cirka +4 grader och självklart så finns det tillgång till kläder för att klara av temperaturen utan problem.
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda både dag och kväll. Vi ser gärna att du som person är så flexibel som möjligt och kan jobba varierade dagar och tider under veckans gång.
ICA arbetar i skift på lagret.
Dagskift: 6-15 eller 10-18.
Kvällsskift: 14-23.
Vi ser gärna att du kan arbeta i snitt 3 vardagar i veckan.
Start för tjänsten är från vecka 36.
Tjänsten startar med en utbildning på 3 dagar dagtid, måndag-onsdag. Utbildningen är obligatorisk att genomföra, det är därför viktigt att du kan vara närvarande alla dagarna.
Personliga egenskaper/Kvalifikationer
Vi letar efter dig som gillar aktivt arbete och kan kombinera tempo med kvalité!
Som person ska du vara serviceinriktad då kunden sätts i fokus, tycka om ansvar då det är din uppgift att säkerställa så plockandet, packandet och övrig hantering av produkter sker med ett noggrant förhållningsätt då de tillslut går ut till ICAs kunder.
Egenskaper och kvalifikationer som är relevanta för tjänsten vi tillsätter:
Att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent, då det är ett krav för att kunna arbeta extra via oss.
Att gilla fysiskt aktiva arbeten samt tåla att arbeta i ett högt tempo är viktigt tror vi för att trivas som bäst inom lagerarbeten.
Att du behärskar det svenska språket väl, då arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler och säkerhetsgenomgångar sker på svenska.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Meriterande
Tidigare lagererfarenhet
Flexibilitet kring arbetstider
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175510-2132800". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Saltmätargatan 9 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10023560