Flexibel Onsitetekniker - Extrajobb vid behov i Malmö och Landskrona
Nu söker vi dig som har teknisk erfarenhet och vill arbeta extra inom IT-support. I den här rollen blir du en viktig resurs hos en av våra större kunder i både Malmö och Landskrona - där du hoppar in vid behov, exempelvis vid sjukdom, ledighet eller tillfälliga projekt med ökat resursbehov.
Det här är en flexibel timanställning med arbetstider främst under vardagar mellan kl. 08:00-17:00. Uppdragen varierar och du får möjlighet att arbeta i en professionell och utvecklande IT-miljö - perfekt för dig som studerar, frilansar eller söker ett extraknäck vid sidan av annan sysselsättning. Vi erbjuder en timlön på 150kr/timmen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installation och felsökning av mjukvara och hårdvara
Support och hantering av AV-utrustning i konferensrum
Underhåll av digitala informationsskärmar
Enklare felsökning och support av skrivare
Allmän IT-support direkt på plats hos användare
Vi tror att du har:
Erfarenhet av arbete inom IT-support eller liknande
Goda kunskaper i Windows, och gärna även i Mac-miljö
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer och tekniska problem
Möjlighet att hoppa in med kort varsel
Möjlighet att genomgå en bakgrundskontroll (UC och belastningsregister)
Som person är du självgående och lösningsorienterad, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med både kollegor och användare. Du är strukturerad, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande i allt du gör.
Vi erbjuder:
Ett flexibelt extrajobb i en spännande och varierad IT-miljö
Möjlighet att bygga vidare på din IT-erfarenhet
Goda chanser till fler uppdrag vid gott samarbete
Stöttning från ett engagerat team hos oss på Barona
Hur du ansöker
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Linnéa Lundström via e-post linnea.lundstrom@barona.se
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan!
Om Barona Professionals AB
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/
261 51 LANDSKRONA Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Recruitment Specialist & Consulting Manager
Emma Hjorth emma.hjorth@barona.se +46761126460 Jobbnummer
9894915