Flexibel och trygg personlig assistent sökes till tjänst på 80 %!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bromölla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bromölla
2026-07-28
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Om mig
Jag är en social och aktiv kille med stort intresse för musik, ishockey, shopping och roliga aktiviteter som bad, spel, promenader och fika. Jag umgås gärna med familj och vänner och deltar i aktiviteter inom olika föreningar.Jag har en cp‐skada, är rullstolsburen och har tracheostomi, gastrostomi, stomi och använder hostmaskin. Som min personliga assistent hjälper du mig med allt från personlig omvårdnad till sociala aktiviteter och kommunikation.Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad
Läkemedel och hälso- och sjukvårdsuppgifter
Hemsysslor
Sociala aktiviteter och utflykter
Stöd i kommunikation
Vem jag söker
Du är ansvarsfull, lugn, trygg och tycker om att arbeta med människor. Du är positiv, flexibel och följer rutiner. Extra plus om du delar några av mina intressen!Kvalifikationer
B‐körkort (jag använder egen bil i assistansen)
God svenska i tal och skrift
Datorvana och trygg i att dokumentera
Du måste kunna arbeta alla tider på dygnet enligt schema under sommaren
Meriterande
Erfarenhet av personlig assistans
Erfarenhet av AKK
Kunskap om tracheostomi, gastrostomi, stomi eller hostmaskin
Lågaffektivt bemötande
Omfattning
Schemaanställning om ca. 31 timmar/veckan.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
295 38 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10014148