Flexibel och tålmodig personlig assistent - heltid vikariat sökes till Kist
2025-08-18
Om mig: Jag är en kvinna på 38 år som bor i egen lägenhet i Kista. Jag är glad, social och aktiv som lever med assistans dygnet runt och gillar bland annat att bada och laga mat. Jag arbetar på en daglig verksamhet fyra dagar i veckan där jag brukar baka och arbeta med musik och teater. Jag gillar även att umgås mycket med min familj och gå på promenader, gå på bio och shoppa.
Om dig:
Jag söker en kvinnlig personlig assistent mellan 25-45 år. Min önskan är att du som söker tjänsten är glad och flexibel. Även att du är social, tålmodig och har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg eller assistans. Som min assistent ska du ska vara med mig alla tider under ett dygn och vara mitt stöd i alla situationer som omvårdnad och hjälpa mig ta hand om mitt hem.
Tjänsten:
Är eett vikariat på 100% varierad arbetstid, dagar, kvällar och helger på rullande schema. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
