Flexibel och lyhörd assistent sökes till Janne - start i maj
God Assistans i Väst AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Väst AB i Stockholm
, Västerås
, Köping
, Örebro
, Eksjö
eller i hela Sverige
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service - och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Vi på God Assistans söker dig Personlig Assistent till en kille som bor i södra Stockholm. Arbetstiden är förlagd till 07.30 - 16.30 vardagar.
Kunden du arbetar hos heter Janne, och han lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten hos dig som individ.
Janne är högst delaktig i rekryteringen av sin personal, och kommer ha det slutgiltiga ordet.
Krav och meriterande egenskaper:
• Du ska ha bred förståelse att arbetet är högst situationsbaserat och kunna anpassa dig efter situationen som dagen kräver. Vara lyhörd och noggrann, och ha förmågan att planera. Snabba ändringar kan förekomma.
• Bra energi och god kommunikativ förmåga. Det ska vara roligt att komma till jobbet, och du ska känna att du gör någon annans dag bättre med din närvaro. Kom ihåg att du jobbar med en annan människa, och att ni måste passa för varandra. Han vill gärna trivas med dig också.
• Stor fördel med en tidigare erfarenhet. Arbetet som Personlig Assistent passar inte alla, och då rekryteringen ska ske så fort som möjligt så är det meriterande att du har tidigare erfarenhet inom vården och vet vad det innebär att jobba som personlig assistent. Vanliga moment som toabesök, handräckning, på/avklädning m.m är frekvent förekommande.
• Vara frisk och kry. Du ska klara av ett högt tempo när det behövs och vara stabil vid hjälp av förflyttningar och fysisk påfrestning. Janne har som målbild att träna och kommer använda sin friskvård till promenader och annat.
Känner du att du passar in så tveka inte att skicka ditt personliga brev (med bild) och CV redan idag. Rekrytering sker löpande och gäller så länge annonsen är kvar.
Lön enligt avtal, kollektivavtal Kommunal/Almega Vårdföretagarna.
Deltid 100 timmar i månaden - 11 arbetsdagar - ca 70%
Arbetsplats: Köping.
Start: Maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dit är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Väst AB
(org.nr 559248-7499)
413 07 GÖTEBORG Kontakt
Frida Palmgren frida.palmgren@godassistans.se 0791420735 Jobbnummer
9845848