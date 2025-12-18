Flexibel medarbetare till natursköna Svarte Boende
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Svartes särskilda boende ligger cirka en mil väster om Ystad beläget på en natur och havsnära plats. Boendet har 28 lägenheter och vi arbetarmed personer som lever med kognitiva sjukdomar, i en miljö som präglas av trygghet, respekt och individanpassad omvårdnad.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där ingen dag är den andra lik? Trivs du med att vara spindeln i nätet, hålla många trådar i luften och ha en viktig roll i att få helheten att fungera? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker dig som vill arbeta på flexibel tjänst på Svarte Boende. I denna roll arbetar du på resurspass och rör dig mellan olika enheter utifrån verksamhetens behov. Du är där du behövs mest vilket gör ditt arbete både betydelsefullt och varierat. Eftersom du inte är fast omsorgskontakt har du färre kringuppgifter och kan lägga fullt fokus på att ge våra brukare trygghet, kvalitet och ett gott bemötande i vardagen.
I denna tjänsten arbetar du med att ge individanpassad omvårdnad och stöd till våra boende utifrån deras behov och önskemål. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Att ge personlig omvårdnad, medicinsk omvårdnad och social omsorg
* Att observera, dokumentera och rapportera förändringar i hälsotillstånd
* Att samarbeta nära sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och övriga kollegor
* Att bidra till en meningsfull vardag för våra boende genom aktiviteter och samtal
* Att arbeta utifrån gällande rutiner och riktlinjer inom äldreomsorgenKvalifikationer
Svarte Boende söker dig som är empatisk och lyhörd, med en god förmåga att samarbeta och bemöta människor med respekt. Du har lätt för att skapa trygghet i mötet med andra och är ansvarstagande samt flexibel i ditt arbetssätt. Vi ser att du har ett genuint engagemang och ett stort intresse för att ge vård och omsorg av hög kvalitet. Du behärskar svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten behöver du ha minst 1 års erfarenhet av vårdyrket.
Meriterande:
* Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa bevis på skyddad yrkestitel.
* Har god kännedom kring arbetet inom demensvård.
* Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
* Erfarenhet av dokumentation
* B-körkort och kan ta dig till arbetet
Tjänsten är ett vikariat på 75% till september 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
