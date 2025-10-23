Flexibel medarbetare sökes till uppdrag vid behov - dagtid i Fjärås
2025-10-23
Om tjänsten
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning men vill jobba extra vid behov? Trivs du i en produktionsmiljö där du får arbeta praktiskt och vara en del av ett team? Då kan detta uppdrag vara rätt för dig!
Vi söker nu en flexibel och pålitlig person som kan hoppa in och stötta vår kund i Fjärås vid behov. Uppdraget innebär att arbeta tillsammans med erfarna produktionsmedarbetare i en tillverkande industri. Din roll blir att avlasta i produktionen genom att stå vid en maskin och hjälpa till i det dagliga arbetet, samt packa ihop varor enligt rutiner.
Arbetet är fysiskt och tempot kan vara högt under vissa delar av dagen. Därför söker vi dig som känner dig bekväm med praktiskt arbete, är van att ta eget ansvar och inte är rädd för att ta i när det behövs. Du har lätt för att samarbeta, är uppmärksam på detaljer och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Detta är ett behovsbaserat uppdrag, vilket innebär att du blir inringd när det uppstår behov hos kunden - ofta med kort varsel. Arbetstiden är förlagd till vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. Eftersom uppdraget bygger på att du redan har en annan huvudsaklig sysselsättning, är det viktigt att du exempelvis studerar, har ett annat deltidsjobb eller driver eget företag.
Arbetsplatsen är belägen i Fjärås, så det är en fördel om du har körkort och tillgång till bil, då det kan vara begränsat med kollektivtrafik beroende på var du bor och när du arbetar.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
9571573