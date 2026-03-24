Flexibel kvällstjänst som Undersköterska - Väderleksvägen söker dig!
Ystad kommun / Undersköterskejobb / Ystad Visa alla undersköterskejobb i Ystad
2026-03-24
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vi söker nu en flexibel undersköterska till flexibel kvällstjänst!Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där ingen dag är den andra lik? Trivs du med att vara spindeln i nätet, hålla många trådar i luften och ha en viktig roll i att få helheten att fungera? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker dig som vill arbeta i en flexibel tjänst på Väderleksvägens särskilda boende. I den här rollen arbetar du på resurspass och rör dig mellan olika enheter utifrån verksamhetens behov. Du är där du behövs mest vilket gör ditt arbete både betydelsefullt och varierat. Eftersom du inte är fast omsorgskontakt har du färre kringuppgifter och kan lägga fullt fokus på att ge våra brukare trygghet, kvalitet och ett gott bemötande i vardagen.
Ditt fokus är att sätta brukarnas behov och välbefinnande i centrum. Du ger omvårdnad, service och socialt stöd utifrån individuella behov och önskemål. Du arbetar i nära samarbete med andra yrkesprofessioner för att säkerställa bästa möjliga vård och stöd. I ditt arbete ingår dokumentation, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner samt att vara delaktig i utvecklingsarbete som görs på enheten. I ditt arbete ingår att följa dokumentationskraven enligt gällande föreskrifter och att delta i enhetens utvecklingsarbete. Även om du endast har resurspass i ditt schema så tillhör du en arbetsgrupp där du har en tillhörighet och går på gemensamma APT.
Tjänsten är förlagda till kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad varje dag, på olika platser, i olika möten. Du som känner dig trygg i både dig själv och din yrkesroll, och som med lätthet kan anpassa dig efter nya situationer och behov.
I den här rollen behöver man vara flexibel, du behöver vara ansvarstagande, och trivas med en vardag där det händer mycket. Du har lätt för att samarbeta, bidrar till ett positivt arbetsklimat och är skicklig på att skapa trygghet och goda relationer oavsett om det är med brukare, anhöriga eller kollegor.
Vi har som krav att du:
* Har skyddad yrkestitel som undersköterska
* Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
* Har goda datorkunskaper
* Har haft / har delegering
* Tidigare erfarenhet av vårdyrket
Meriterande om du innehar B-körkort och tillgång till bil.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314524".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181)
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen
Enhetschef
Thea Ånmark Thea.anmark@ystad.se
9815127