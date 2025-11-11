Flexibel julpersonal till våra receptioner i Stockholm!
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Middlepoint AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
Om rollen
Är du en riktig glädjespridare som brinner för service? Kanske har du hunnit samla på dig lite erfarenhet i kontorsmiljö? Då ska du se hit!
Vi erbjuder ett roligt och socialt extrajobb i november, december och januari med serviceinriktade och glada kollegor! Vi söker dig som är flexibel och serviceminded ut i fingerspetsarna för att stärka upp våra receptioner inför jul och i mellandagarna. Du kommer främst jobba i receptioner och kontorsfastigheter i Stockholmsområdet och säkerställer att servicen är på topp när du är på plats!
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Telefon och mail
Kontakt med leverantörer
Administrativt arbete i system
Post- och fakturahantering samt bud
Bokningar och beställningar
Agera mood manager och ta hand om såväl besökare som medarbetare
Ansvara för konferensrum samt ronderingar på kontoret
Jobba på event och i våra informationsdiskar i köpcentrum
Vem är du? Vi vet att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor.
Som person tror vi att du är:
En riktig glädjespridare som håller humöret upp även under lugnare arbetspass
Noggrann och ansvarstagande
Social och orädd - visst blir man gladare av att bli erbjuden hjälp innan man ens hunnit fråga?
Flexibel - här finns möjlighet att få jobba med kort varsel
Beredd på att kavla upp armarna i våra köpcentrum under julperioden och Black Friday
Duktig på att kunna samarbeta och samtidigt ta ansvar för egna arbetsuppgifter
Tidigare erfaren i att jobba med service
Anställningen:
Anställningen är en behovsanställning och du bestämmer själv hur mycket du vill arbeta. Vi uppskattar om du kan arbeta heldag då vi ofta har arbetspass mellan 08:00-17:00 på vardagar i våra kontorsreceptioner. Du ansöker i vår schemaläggningsapp genom att intresseanmäla de dagar och tider du kan arbeta.
Fokuset kommer främst att ligga mellan Lucia fram till Trettondedagen men det finns möjlighet att jobba redan under Black Friday helgen 28/11.
Den här rollen passar dig som vill jobba mycket under en period, arbetstiderna varierar under vardagar, kvällar och helger. Det finns möjlighet att fortsätta jobba extra i våra receptioner.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), http://middlepoint.se/ Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9599998