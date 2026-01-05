Flexibel assistent sökes till resurspool inom personlig assistans helger!
Aleris Sjukvård AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
På Aleris känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
De förändringar vår bransch genomgår innebär möjligheter för oss att tänka om och tänka nytt. Det gillar vi och det är något som vi tycker utmärker oss. Snabba beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt. Du också?
Om oss
Aleris Rehab Station är ett nationellt och internationellt rehabiliteringscenter. Vi hjälper patienter med förvärvade och medfödda ryggmärgsskador, ortopediska skador och neurologiska skador och sjukdomar. Vi erbjuder också personlig assistans. Vi sitter i en stor, fin byggnad i Frösundavik i Solna, en kombination av gamla kasernlokaler, nya boenderum, behandlingsrum och restaurang. Vi har en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet och ett väl utvecklat teamarbete. Vi har också en mottagning med fokus på MS i Liljeholmen. Aleris Rehab Station är den del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Basal hemsjukvård och Uppsala Närakut ingår.
Rollen Vi söker en personlig assistent till vår Resurspool som bemannas utanför kontorstid mellan 15:30-07:30 på vardagar samt hela dygnet på helgen samt röda dagar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot frånvaroanmälningar från assistenter till vår jourtelefon och att åka ut till våra kunder och arbeta som assistent när den ordinarie assistenten är sjuk eller vabbar.
Arbetstiderna kan variera, men är företrädesvis mellan 15:30-07:30 samt 07:30-15:30. Före och efter varje arbetspass görs en överlämning både skriftligt och muntligt till vår samordnare som arbetar måndag-fredag på dagtid eller till en resurspoolskollega som byter av dig på helgen. Just nu söker vi en medarbetare som kan hoppa in och jobba helgpassen samt andra röda dagar . Ev. kan det komma att behövas förstärkning till kvälls/natt passen mitt i veckan så småningom .
Arbetet sker företrädesvis på distans (hemifrån) under tiden du bevakar vår jourtelefon. Om du behöver rycka ut och arbeta så åker du dit kunden befinner sig, oftast i hemmet.
Som personlig assistent kommer du ha ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att stötta och hjälpa kunderna med deras dagliga livsföring, såsom personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, kommunikation, assistera vid måltider, städa, träning, ge medicin vid behov, följa med på aktiviteter etc.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten.
Om dig Som person Vi söker dig som värnar om att ge god omvårdnad och service med hög kvalitet. I ditt arbete är du anpassningsbar och ser vikten av noggrannhet och struktur i både omvårdnadsarbetet och i det administrativa arbetet. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med medarbetare samt kunder och blir därför en betydelsefull medarbetare för oss.
Bakgrund Du är en person med stort intresse för att arbeta med människor. I denna roll krävs det att man är flexibel, stresstålig och lösningsorienterad . Det krävs också tidigare erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent och/eller inom vård- och omsorg och har erfarenhet av bemannings uppgifter/ansvar. Väldigt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift krävs. Det är starkt meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil. Detta arbete är lämpligt för dig som tex redan har en deltidsanställning och vill jobba lite mer eller som studerar och vill jobba ett par pass i veckan utöver dina studier.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställd Omfattning: Deltid, 1-3 pass/ veckan Tillträde: Omgående Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi hörs!
