Flevogold söker säljare vill du vara med och driva vår tillväxt?
Brinner du för försäljning och vill ta nästa steg i en affärsnära roll med stort ansvar? Flevogold söker nu en säljare som vill vara med och driva tillväxt i ett entreprenörsdrivet bolag med högt engagemang, korta beslutsvägar och tydligt affärsfokus.
Om Flevogold
Flevogold är specialister på frysta kycklingprodukter och samarbetar med kunder inom foodservice, detaljhandel och industri i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vårt huvudkontor ligger i moderna lokaler i Rollsbo industriområde i Kungälv, där vi idag är 14 medarbetare. Under tredje kvartalet 2026 flyttar vi in i vårt nybyggda kontor – ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxtresa.
Hos oss möts du av en platt organisation, ett starkt säljfokus och en företagskultur präglad av engagemang, samarbete och ansvarstagande. Här är det nära till dialog, högt i tak och god laganda – där varje medarbetare ges möjlighet att påverka och bidra till företagets utveckling.
Om rollen
Som säljare har du ett övergripande ansvar för att utveckla och vårda vår befintliga kundportfölj, samtidigt som du aktivt identifierar och skapar nya affärsmöjligheter.
Kunderna finns främst i Sverige, Finland och Danmark, vilket gör tidigare erfarenhet av försäljning inom restaurang, handel eller livsmedelsindustri meriterande.
Du planerar och genomför dina kundbesök självständigt och rollen innebär cirka 3–5 övernattningar per månad. För att ge dig bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi en gedigen introduktion där du får lära känna både våra produkter, kunder och arbetssätt innan du tar fullt ansvar för din portfölj.
Vi söker dig som är nyfiken på både människor och mat.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom livsmedel
• Gillar att arbeta självständigt och driva dina egna affärer
• Ett affärsorienterat, strukturerat och resultatinriktat arbetssätt
• En naturlig förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer
Som säljare är du prestigelös, tydlig och relevant i ditt sätt att skapa affärsnytta – både för kunder och kollegor. Du är en "doer" med starkt affärssinne, som ser helheten, analyserar komplexa sammanhang och omsätter insikter till konkreta resultat.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, har B-körkort och är bekväm med att resa inom Norden. Deltagande i mässor och kundevent är en naturlig del av rollen.
Vi erbjuder
Hos Flevogold får du mer än ett arbete – du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans. Vi erbjuder en utvecklande roll i en delvis internationell miljö, med goda möjligheter att växa både professionellt och tillsammans med företaget.
Låter detta som nästa steg i din säljkarriär? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan till: Isabelle.wingard@hr-resursen.com
Läs mer om oss på: flevogold.se
Rekryteringen hanteras av HR Resursen på uppdrag av Flevogold. Vid frågor, kontakta: Isabelle Wingård isabelle.wingard@hr-resursen.com
+46 70 367 75 44 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: isabelle.wingard@hr-resursen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Resursen på västkusten AB
(org.nr 559400-1413)
442 41 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef/rekryterare
Isabelle Wingård isabelle.wingard@hr-resursen.com 0703677544 Jobbnummer
9943556