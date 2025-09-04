Flertal kundtjänstmedarbetare till Uppsala Vatten och Avfall
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Uppsala
2025-09-04
Är du redo för nästa utmaning? Vi söker våra nästa konsulter till ett uppdrag som kundtjänstmedarbetare!
Om uppdraget Uppsala Vatten och Avfall är en kommunal arbetsplats som arbetar för ett mer hållbart samhälle som nu söker tre kundtjänstmedarbetare. Uppdragets startar 2025-09-22 och pågår till 2026-03-20 med eventuell förlängning.
Tjänsten är på heltid 100% måndag- fredag mellan klockan 08:00-17:00 (det kan finnas möjlighet till distans).
Placering: Uppsala Omfattning: Heltid
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer dina arbetsuppgifter innebära att svara på frågor via telefon samt mejl gällande digitala vattenmätare. För att lyckas i rollen ser vi att du tidigare har telefonvana, kundfokus, vana vid att hantera besvärliga samtal, suttit i kundtjänst/kundservice samt har lätt för att lära dig hantera nya system. Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning Minst 2 års erfarenhet av kundsamtal (telefon) och trivs med att föra samtal Tidigare arbetat i ärendehanteringssystem Flytande i svenska i tal samt skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 8 september
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, sanna.perjons@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00.
