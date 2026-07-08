Flertal CNC-operatörer rekryteras till Somas i Säffle
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Säffle Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Säffle
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Säffle
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Somas i Säffle är världskända för sina ventiler, som återfinns i fartyg, kraftverk och överallt där precision och kvalitet står i fokus. Företaget satsar på maskinparken och personalen och nu rekryterar Industrisupport ett större antal CNC-operatörer med start efter semestern. För dig som har jobb kan vi även erbjuda direktrekrytering, vilket innebär att Industrisupport sköter urval och intervjuer och att Somas sedan anställer dig direkt. Givetvis ordnar vi så att du får komma och titta på arbetsplatsen innan du bestämmer dig! Vill du arbeta i en modern och fräsch miljö med bra ledning? Läs mer nedan!Dina arbetsuppgifter
Vi rekryterar till ett stort antal maskiner, där somliga platser endast innebär att ladda upp, justera och köra program medan andra positioner även innebär riggning och problemlösning. Alla tjänster innebär avsyning, kontrollmätning och ritningsläsning. Vad passar dig?
Arbetet bedrivs på ett bekvämt 2-skift, med kort kvällsskift på torsdagen och i en miljö med familjär känsla där extremt låg personalomsättning de senaste trettio åren har sett till att kompetensnivån i företaget är mycket hög.
Vi söker dig som
Vi söker både dig som bara arbetat som operatör och dig som har erfarenhet av programmering och riggning. Gemensamt är att vi vill komma till en arbetsplats där du och din kompetens tas på allvar.
Du skall ha utbildning och erfarenhet av CNC, kunskap inom ritningsläsning, mätteknik, programjustering och svenska i tal och skrift. Det är meriterande med truck- och traverskort.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
Somas finns för att skapa säkra handelsförbindelser mellan kunder och leverantörer world-wide genom att ta fram och tillverka nyckelkomponenter till bl.a. sjöfarten. Deras satsning på högteknologiska ventiler minskar utsläppen i hav och hamnar.
Bolaget är privatägt och de engagerade ägarna ser till att förbättringar och investeringar genomförs utan dröjsmål samt att man återinvesterar på orten och satsar mycket på personalens trivsel och utveckling genom bl.a. en aktiv personalklubb, som regelbundet ordnar roliga aktiviteter. Det finns fruktkorg även ute i verkstan och möjlighet att hämta ut billiga matlådor.
Här litar man på personalen, t.ex. har operatörerna själva tillgång till allt material de behöver och ser till att deras arbetsmiljö är ergonomisk och bra. Att varje maskin har mjukt underlag att stå på och kloka lyftverktyg och verktygstavlor är en självklarhet.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter – allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer – både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång – för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Somas Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9997401