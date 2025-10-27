Flerspråkigt kulturdoulastöd till födande i Stockholm
Mira / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mira i Stockholm
Mira är en ideell förening som driver ett projekt med kulturdoulor i hela Storstockholm. Projektet syftar till att stötta utrikesfödda gravida som är nya i Sverige och talar bristfällig svenska för att skapa en jämlikare vård. Projektet är finansierat av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.
En kulturdoula ger icke svensktalande kvinnor stöd före, under och efter förlossning på sitt eget språk. Doulan träffar mamman/familjen för samtal under graviditeten, oftast vid två tillfällen. Doulan stöttar familjer på olika platser i hela Storstockholm. När förlossningen startar kontaktar kvinnan sin doula, doulan är sedan med som stöd under förlossningen i samarbete med förlossningspersonalen. Doulan stannar hos familjen till dess att barnet har fötts. Doulan och föräldrarna träffas även efter förlossningen för uppföljande möten och stöd.
Doulan kan överbrygga den otrygghet och brist på kommunikation som ofta kan uppstå när den födande kvinnan inte kan svenska och inte känner till hur förlossningsvården i Sverige fungerar. Genom att skapa en relation med familjen och ge ett kontinuerligt stöd kan doulan skapa förutsättningar för en jämlik vård och en positiv förlossningsupplevelse.Publiceringsdatum2025-10-27Utbildningsbakgrund
Kulturdoulor måste genomgå en obligatorisk utbildning på 10 dagar.
Utbildningens huvuddelar är:
anatomi och fysiologi under graviditet och förlossning
det normala födandet och omställningen efter förlossningen
att ge stöd till en kvinna under förlossningen
amning och anknytning
sjukvårdens organisation och uppdrag i Region Stockholm
Arbetsgruppen träffas och får fortbildning regelbundet.
Sökandes utbildning och erfarenhet:
Vi söker kvinnor som behärskar språken albanska, bengali, dari, mongoliska, polska, somaliska, swahili, turkiska, ukrainska och urdu.
Du behärskar också svenska samt har kulturkompetens såväl från ursprungslandet och från Sverige. Det är en merit att du har erfarenhet av svensk förlossningsvård.
Utbildning för tjänsten kommer att genomföras under vardagar i början av februari 2026.
Observera att tjänsten är en behovsanställning. Sysselsättningsgraden varierar alltså utifrån uppdrag som kommer in.
B-körkort är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: info@kulturdoula.se Arbetsgivare Mira
Skårbygränd 1 (visa karta
)
163 72 SPÅNGA Jobbnummer
9576161