Flerspråkig Global Service Desk-tekniker (Svenska, Spanska & Engelska)
Nefesh AB / Supportteknikerjobb / Lund Visa alla supportteknikerjobb i Lund
2026-06-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nefesh AB i Lund
, Malmö
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om rollen
Nefesh AB söker nu en engagerad och tekniskt skicklig supporttekniker för ett långsiktigt fulltidsuppdrag hos vår globala industrikund i Lund. Rollen ingår i företagets Global Service Desk, där du blir den primära kontakten för användare över hela världen. Du kommer att lösa IT-relaterade problem på distans via telefon, webbchatt och olika fjärrstyrningsverktyg.
Detta är en teknisk supportroll på 'mellannivå' där du förväntas hantera tekniska eskaleringar självständigt och bidra till löpande processförbättringar inom teamet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot, registrera och åtgärda inkommande IT-ärenden via telefon, chatt och verktyg.
Felsöka och lösa tekniska incidenter inom uppsatta tidsramar och SLA-mål.
Följa etablerade ITIL-processer för incident, förfrågningar och problemhantering.
Fungera som en teknisk supportlänk och eskaleringspunkt inom organisationen.
Säkerställa hög användarnöjdhet genom professionell och tydlig kommunikation.
Kvalifikationskrav (Skallkrav)
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du uppfyller samtliga av följande punkter:
Språk: Du måste ha utmärkta kunskaper i tal och skrift i svenska, spanska (Kastilianska) och engelska. Alla tre språken är obligatoriska för att kunna stödja de internationella användarmarknaderna.
Microsofts miljö: Stark praktisk erfarenhet av Windows 10, Windows 11, O365, Teams, OneDrive och Exchange.
Identitetshantering: Erfarenhet av Active Directory gällande användar- och kontohantering samt behörigheter, samt grundläggande kunskaper i Azure AD eller Entra ID.
Nätverk: Grundläggande förståelse för nätverksgrunder, VPN-anslutningar, DNS samt allmän felsökning av konnektivitet.
ITSM-verktyg: Praktisk erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem, med stark fördel för ServiceNow.
Hårdvara: Erfarenhet av teknisk felsökning av datorer, mobila enheter och kringutrustning.
Meriterande kompetens
Användarkunskap inom SAP-system.
Grundläggande förståelse för endpoint management-verktyg som Intune eller SCCM.
Tidigare erfarenhet av att arbeta i en global supportmiljö.
Certifiering inom ITIL Foundation V3 eller nyare.Publiceringsdatum2026-06-18Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, organiserad och har förmågan och lugnet att arbeta effektivt under perioder med högt inflöde av ärenden. Du tar ett stort personligt ägarskap över dina uppgifter, har en stark kommunikativ förmåga och är en lagspelare med ett proaktivt tankesätt.
Praktisk information
Startdatum: 1 september 2026.
Slutdatum: 31 augusti 2027 (med möjlighet till förlängning).
Arbetsplats: På plats i Lund.
Utrustning: Konsulten förväntas använda egen dator och telefon under uppdraget.
Säkerhetsinfo: Ett godkänt drogtest krävs som en del av introduktionen innan uppdraget kan påbörjas.Så ansöker du
Skicka ditt uppdaterade CV samt ett kort personligt brev till oss. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: Info@nefesh.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nefesh AB
(org.nr 559499-5655) Jobbnummer
9971115