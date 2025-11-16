Flera Taxiförare till Oskarshamn
Växjö Safety Taxi AB / Fordonsförarjobb / Oskarshamn Visa alla fordonsförarjobb i Oskarshamn
2025-11-16
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Safety Taxi AB i Oskarshamn
, Växjö
, Ljungby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-16Om företaget
Safety Taxi AB är ett växande och familjeägt taxi- och färdtjänstföretag som verkar i Kronobergs och Kalmar län. Vi arbetar på uppdrag av Kalmar Länstrafik och har som mål att skapa trygghet i varje resa - för både kunder och förare. Vi satsar på moderna fordon, hög service och en trivsam arbetsmiljö där alla ska känna stolthet över sitt arbete.Om tjänsten
Vi söker nu flera engagerade och ansvarstagande taxiförare i Oskarshamn inför trafikstarten den 1 januari 2026.
Som förare hos oss kommer du att köra färdtjänst, sjukresor samt taxiresor med hög kvalitet och omtanke. Du blir en del av ett professionellt team där vi sätter säkerhet, punktlighet och kundbemötande i första hand.
Krav och önskemål
Svenskt taxiförarlegitimation (krav)
B-körkort
God servicekänsla och gott bemötande
Ansvarstagande och punktlig
Kunskap i svenska, både tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av färdtjänst eller servicetrafik.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Moderna och välutrustade fordon
Friskvårdsbidrag
En seriös arbetsgivare med bra ledarskap och tydliga rutiner
Möjlighet till heltid eller behovsanställning
En del av ett företag i stark tillväxt med framtida utvecklingsmöjligheter
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@safetytaxi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Safety Taxi AB
(org.nr 559007-1378)
Sörviksvägen 13 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Safety Taxi AB Kontakt
Mahmud Suwan 0723264979 Jobbnummer
9606677