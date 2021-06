Flera Seniora Business Analysts till Sveriges Mest Attraktiva Ko - Castra Group AB - Organisationsutvecklarjobb i Malmö

Castra Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Malmö2021-06-30Vi utmanar de traditionella konsultbolagen och vi kan med stolthet säga att Castra är konsultbranschens mest utvecklande arbetsplats där allt är möjligt. Känns det här som företaget för dig så läs gärna vidare.Castra syd har haft en fortsatt stark tillväxt, på snart 5 år har vi växt från 5 till 75 anställda i regionen, och vi behöver bli ännu fler!Vill du vara med på en resa där du bli en del av ett superhärligt gäng med kompetenta och drivna kollegor, samtidigt som du får stor frihet att påverka både din egen vardag och hur vi utvecklar bolaget?Läs vidare :)RollenSom Business Analyst hos oss på Castra Syd kommer du att göra succé hos någon av våra kunder i södra Sverige.Våra kunder hör av sig till oss när de vill ha någon som är självgående, kan anpassa sig till deras arbetssätt och komma med förslag på förbättringar. Du kommer hjälpa kunden att driva affärskritiska projekt och skapa leverans som driver deras verksamhet framåt.Du blir en del av Castras härliga gäng i syd, där det alltid finns kollegor att bolla utmaningar och driva utveckling tillsammans med.2021-06-30Vårt gäng består främst av personer med lång och gedigen erfarenhet, och det är också det våra kunder vanligtvis efterfrågar från oss. Några saker som är relevanta listas nedan:Flera års erfarenhet av arbete med Krav och kravinsamlingErfarenhet av att arbeta i större organisationer och projektFörmåga att hantera intressenter på olika nivåerKommunikativ förmågaLyhördFlexibelUtöver praktisk erfarenhet tycker vi att personliga egenskaper i kombination med driv och engagemang är superviktigt. Vi är ett prestigelöst gäng där vi hjälper varandra och delar med oss av vår erfarenhet. Beskriv vem du är, vi är jättenyfikna!Varför ska du välja oss?Här tror vi på frihet, möjligheter och medbestämmande. Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina intressen och prioriteringar i livet. Att alla får vara med och forma och påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.Om CastraCastra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och industriteknik. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.Vår vision är att vi ska vara Sveriges mest Attraktiva Konsultbolag. Att vi blivit certifierade av hamnat på topplistan på Great Place to Work® ett bevis på våra höga mål kring företagskultur. Våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro och Jönköping. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se Har vi lyckats väcka din nyfikenhet? Sök direkt via länken, vi hanterar din ansökan snarast, men eftersom det är semestertider kan det dröja lite beroende på när vi får in din ansökan, ju tidigare desto bättre ;)Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Castra Group AB5838581