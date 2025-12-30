Flera personliga assistenter sökes till man i Orsa
2025-12-30
, Mora
, Älvdalen
, Rättvik
, Leksand
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker flera engagerade och pålitliga personliga assistenter till vår kund boende i Orsa. Vi erbjuder tre tjänster med fast schema på cirka 30 timmar per vecka. Utöver detta söker vi även timvikarier som kan arbeta vid behov, exempelvis vid ordinarie personals frånvaro.
Som personlig assistent åt vår kund kommer du arbeta både vardagar och helger, med arbetspass förlagda under dag- och kvällstid.
Tillträde sker enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du kan påbörja din introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i övre 40-årsåldern som lever med ataxi, vilket påverkar koordination och balansförmåga. I vardagen använder kunden olika hjälpmedel, såsom duschstol, el- och manuell rullstol samt turner vid förflyttningar. Han blir även sondmatad.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa kunden i det dagliga livet, vilket kan innefatta bland annat:
Att hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien samt vid av- och påklädning
Kunden bor i villa tillsammans med sin familj som består av fru och tre barn. Det är därför viktigt att du som assistent har en god känsla för balans och kan vara en naturlig del av familjens vardag när det behövs, men också kunna ta ett steg tillbaka och ge familjen utrymme när de vill umgås på egen hand.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en förmåga att uppmärksamma och förstå andra individers behov. Du är lyhörd, lugn och trygg i dig själv, och trivs i en familjär och nära arbetsmiljö.
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande men inget krav - det viktigaste är att du och vår kund får en bra personkemi och trivs tillsammans.
Sysselsättningsgrad: Tjänst på cirka 30 timmar per vecka samt timvikarie för arbete vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://www.viomsorg.se Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se Jobbnummer
9665962