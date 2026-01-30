Flera personliga assistenter sökes hos man i Finspång
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Finspång Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Finspång
2026-01-30
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
eller i hela Sverige
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Finspång. Vi söker både dig som vill arbeta enligt fast schema på 80-100% och dig som vill arbeta som timvikarie.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 07:00 - 15:00
Kl. 13:00 - 20:00
Kl. 20:00 - 09:00 med väntetid över natten
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 70-årsåldern som är rullstolsburen och har en kognitiv påverkan. Han använder sig av rullstol, el-rullstol och duschstol som hjälpmedel.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Allt han kan behöva stöd med i vardagen
Han har ett genuint sportintresse och njuter av att resa och semestra på olika orter i Sverige.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver inte ha någon tidigare vårderfarenhet utan det viktigaste är personkemin mellan dig och kunden.
KRAV
Flytande kunskap i svenska i både tal och skrift
MERITER
Manuellt körkort
Vårderfarenhet eller motsvarande
Vårdutbildning eller motsvarande
Antal tjänster: 2 timvikariat & 1 tjänst på ca 80-100%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7145843-1816782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Finspångs kommun (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9714930