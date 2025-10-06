Flera Kraftmontörer och Ledande Montörer till Omexom OHL
Infratek Sverige AB / Elektrikerjobb / Gävle Visa alla elektrikerjobb i Gävle
2025-10-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infratek Sverige AB i Gävle
, Ockelbo
, Bollnäs
, Västerås
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Omexom är en organisation präglad av säkerhet, hållbarhet och innovation. Vi bygger, driftar och underhåller kritisk infrastruktur inom eldistribution, energilagring, reservkraft, e-mobility, järnvägssystem och belysning. Mitt i den pågående energiomställningen har Omexom en stark och etablerad orderstock som driver vår tillväxt framåt. Vi behöver bli fler! Nu förstärker vi vår avdelning Omexom OHL med flera Kraftmontörer och Ledande montörer. Omexom OHL ären expertorganisation inom ledningsentreprenader med projekt inom både nybyggnation och ombyggnation. Hos oss blir du delaktig i utvecklingen av Sveriges digitala omställning och du får vara med och bygga upp och uppgradera Sveriges elnät.
OM ROLLERNA Du delaktig i enhetens mål och med ditt arbetssätt bidrar du till lönsamhet i projekten. Vidare utför du montage utifrån erhållna instruktioner och tillverkningsunderlag och ser till att arbetet bedrivs på ett sådant sätt att tekniska, - kvalité, - miljö, - skydds- och säkerhetskrav följs. Eftersom arbetet ofta sker i komplexa miljöer lägger vi stor vikt vid att du har ett starkt säkerhetstänk och följer gällande rutiner och föreskrifter.
Som Kraftmontör:
Utför montage inom ledningsentreprenader som innebär klättring samt arbete på hög höjd.
Deltar tillsammans med ledande montör eller konstruktör i kontroller och provningar av utfört arbete.
Bygger alternativt underhåller ledningsnätet med hänsyn tagen till lagkrav, säkerhetsföreskrifter och kundens tekniska bestämmelser.
Utför riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment och hanterar eventuella risker på ett korrekt och säkert sätt med hänsyn tagen till säkerhetsföreskrifter och analyserade risker.
Hanterar förekommande verktyg, maskiner och skyddsutrustning på ett korrekt och säkert sätt.
Som Ledande Montör: Blir du tilldelad rollen som Ledande Montör kommer du även att vara projektledares förlängda arm ute i fält. Du planerar arbetet på site samt beställer material och har kontakter med UE. Vid tillämpliga fall är du kontaktperson BAS-U och säkerställer att arbetet bedrivs på ett säkert och effektivt sätt.
Båda rollerna rapporterar till enhetens gruppchef och du är placerad i Sundsvall. Du kommer att utgå hemifrån och vara ute i fält 4 dagar per vecka. Resor förekommer i huvudsak mellersta och norra Sverige. Vidare är detta en tillsvidareanställning med tillträde snarast.
DIN PROFIL Du har några års erfarenhet av arbete som Kraftmontör inom ledningsentreprenader eller på elkraftstationer där högspänningsområdet varit upp till 400 kV. Vidare har du en elutbildning på gymnasienivå eller motsvarande. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, har en god kompetens i engelska och innehar B-körkort.
Meriterande:
ESA
BE körkort
I rollen värdesätter vi en person med starkt driv och hög ansvarskänsla. Du är initiativrik och har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt, samtidigt som du har en välutvecklad social kompetens och trivs i samverkan med andra.
Vi lägger stor vikt vid att du arbetar metodiskt och strukturerat, med ett tydligt säkerhetsmedvetande som genomsyrar ditt dagliga arbete. Din förmåga att prioritera, planera och följa upp är avgörande för att lyckas i rollen - liksom din vilja att bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö. VI ERBJUDER På Omexom är våra medarbetare vår största tillgång. Här får du möjlighet att utvecklas, påverka och vara delaktig i beslut som formar vår verksamhet. Som kollektivavtalsansluten arbetsgivare erbjuder vi dessutom ett konkurrenskraftigt förmånspaket med bland annat friskvårdsbidrag, tjänstepension (ITP), arbetstidsförkortning och sjukvårdsförsäkring. ANSÖKAN Vänta inte med att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR. OM OMEXOM Omexom erbjuder tjänster genom hela värdekedjan inom energidistribution och arbetar för att säkerställa ett välfungerande och hållbart samhälle. Idag finns Omexom i 39 länder, till största del i Europa, men även i länder som Nya Zeeland, USA, Mocambique och i Brasilien. I Sverige har vi kontor från Umeå till Malmö. Total omsättning för Omexom globalt är över 57 miljarder SEK. Omexom är ett varumärke inom VINCI Energies som är en del av VINCI, en stor global koncern med över 220 000 medarbetare världen över. VINCI Energies är verksamma inom industri-, infrastruktur-, och ict-segmenten. I Sverige är VINCI Energies representerat av varumärkena Omexom, Axians, Building Solutions och Actemium. www.omexom.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infratek Sverige AB
(org.nr 556702-6934), https://www.omexom.se Arbetsplats
Omexom Sweden Kontakt
Stefan Eriksson stefan.eriksson@omexom.com Jobbnummer
9541067