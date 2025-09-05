Flera arkivarier till kund i Stockholm
Har du högskoleutbildning inom arkivvetenskap och minst 3 års arbetslivserfarenhet inom arkiv? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker fyra stycken arkivarier för uppdrag på heltid som startar 1 oktober 2025 och pågår till 31 maj 2027. Tjänsterna är på heltid 100% och du arbetar under kontorstider. Arbetet kommer mestadels bedrivas ute bland kundens verksamheter i Stockholm, distansarbete är därmed inte aktuelltPubliceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Uppdraget är ett omfattande leveransprojekt som inkluderar kundens samtliga analoga handlingar av bevarandekaraktär samt vissa digitala handlingar. I arbetsuppgifterna ingår att stödja, hjälpa och leda arkivredogörare och verksamheter i arbetet med att inventera, ordna och förteckna, boxlägga samt leverera handlingarna till regionarkivet. Vid behov kan även utbildning inom området behöva ges till arkivredogörarna. Det kan även förekomma att vissa enheters arkiv behöver arkivariernas praktiska hjälp med iordningställandet inför leverans.
Dina kvalifikationer
Högskoleutbildning inom arkivvetenskap och minst 3 års arbetslivserfarenhet inom arkiv
Dokumenterad erfarenhet av ordnings- och förteckningsarbete enligt allmänna arkivschemat
Utåtriktad och ha ett pedagogiskt arbetssätt, detta då verksamheterna kan behöva mer djuplodande vägledning i arbetet med leveransprojektet
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Meriterande
Erfarenhet av medicinska vårdhandlingar
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 10 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
