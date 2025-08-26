Flens kommun söker samhällsvägledare till Kontaktcenter
Är du kollegan som vill hjälpa oss att hålla Sörmlands hjärta klappande?
I Flens kommun får du ett meningsfullt arbete som gör skillnad på riktigt, med utmärkta pendlingsmöjligheter och ett utvecklande arbetsklimat!
Arbetsuppgifter/uppdrag
Som samhällsvägledare är du vårt ansikte utåt till kommunens medborgare, besökare och företagare. Ditt uppdrag är att ge service och information om kommunens olika verksamheter och tjänster. Det kan handla om allt från ansökan om bygglov och förskoleplats, frågor om hemtjänst och komvuxkurser till anmälan av fel och synpunkter. De vi arbetar för kan söka oss på telefon, via digitala kanaler och genom fysiska möten.
Du kommer även bemanna enhetens turistbyrå och interna service. Turistbyrån beläget i Hälleforsnäs är öppet under vardagar och helger. Uppdraget innebär att svara på frågor om besöksmål och evenemang som händer i kommunen. Den interna servicen handlar främst om att köra internposten till kommunens alla verksamheter.
För denna tjänst krävs
Gymnasieexamen.
Erfarenhet av digitala system för ärendehantering och informationssökning.
Flytande i svenska, tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av serviceyrket med kundkontakt.
Goda kunskaper i engelska och andra språk.
Erfarenhet av arbete som samhällsvägledare, konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare.
För denna tjänst krävs att du har en stark servicekänsla och kan tolka andra människors behov.
Du är kommunikativ och trivs i sociala sammanhang, har ett samhällsengagemang och kan hantera möten med människor i olika situationer.
Du är pedagogisk och kan förmedla information på ett tydligt sätt.
Du är initiativrik, lösningsfokuserad och kan arbeta både i team och självständigt.
Du trivs i en dynamisk miljö och motiveras av att leverera hög kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning/varaktighet och tillträde
Tillsvidare, heltid 100%.
Sista dag att ansöka är 20250915
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.
Om arbetsplatsen
Flens kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med lika möjligheter för alla. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övrigt
I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Här finns det bästa av det mesta med ett rikt fritids- och kulturliv och framgångsrika företag vars tjänster och produkter är unika. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra olika orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner. Kontaktperson för detta jobb
Sanna Öhlin
Enhetschef Kontaktcenter
0157-430022sanna.ohlin@flen.se Ersättning
Flens Kommun Kontakt
Enhetschef Kontaktcenter
Sanna Öhlin sanna.ohlin@flen.se 0157-430022 Jobbnummer
