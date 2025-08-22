Flens kommun söker en stödpedagog till Avdelningen BUV
2025-08-22
Är du kollegan som vill hjälpa oss att hålla Sörmlands hjärta klappande?
I Flens kommun får du ett meningsfullt arbete som gör skillnad på riktigt, med utmärkta pendlingsmöjligheter och ett utvecklande arbetsklimat!
Vi på Avdelningen Barn, Unga och Vuxna letar nu efter en stödpedagog som är modig, trygg och nytänkande till våra verksamheter inom SoL och LSS.
Arbetsuppgifter/Uppdrag
Som stödpedagog har du ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, kvalitetsutveckling, den sociala dokumentationen och metodhandledning i berörda verksamheter. Du arbetar med verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete där din främsta uppgift är att vara en förebild, förmedla kunskap, utveckla, följa upp och sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Du kvalitetssäkrar arbetet och är lyhörd för brukarnas behov. Du är placerad direkt i verksamheten och arbetar administrativt vid behov. Tillsammans med andra stödpedagoger och samordnare ansvarar du för att samtliga brukare ges möjlighet till utveckling, delaktighet och självbestämmande enligt gällande lagrum. Du planerar för verksamheten på ett strukturerat sätt under ledning av chef och planerar ekonomi och utgifter inom de tillgängliga begränsningarna. Du företräder alltid arbetsgivaren oavsett sammanhang och du verkar för ett fungerande och kreativt samarbete mellan verksamhet och kollegor.
Tillsammans med andra stödpedagoger är det ditt ansvar att se till att det finns tillräcklig tillgänglighet hos stödpedagogerna under semestertider, vid sjukfrånvaro och liknande situationer.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Säkerställa samverkan mellan samtliga utförande aktörer som är av betydelse verksamhetsområdet
• Ta emot nya uppdrag från samordnare/chef och informera medarbetare, vara behjälplig vid introduktion och implementering
• Samverka och återkoppla allmänna behov såsom metodstöd och kompetensbehov till samordnare och/eller chef
• Utveckla och vara ett stöd för medarbetare gällande tydliggörande pedagogik samt andra metoder och förhållningssätt som gynnar den enskildes självbestämmande och välmående
• Internutbilda
• Stötta utvecklingsarbetet av social dokumentation, upprättandet av genomförandeplaner samt uppföljning och kvalitetssäkring av dessa
För denna tjänst krävs
För denna tjänst krävs att du har eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng, eller 60 högskolepoäng med inriktning mot funktionsnedsättningsområdet, pedagogik och/eller det beteendevetenskapliga området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande då det utgör en stor del i det dagliga arbetet.Du uttrycker dig väl i svenska språket i både tal och skrift, har B-körkort och goda datorkunskaper
Meriterande
Det är meriterande för tjänsten om du har ytterligare eftergymnasial utbildning inom funktionsnedsättningsområdet och/eller erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar/varaktiga psykiska funktionsnedsättningar. Likaså om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri samt ESL och MI.
För att lyckas i denna roll trivs du med en hög grad av flexibilitet med många parallella uppdrag samtidigt. Du är serviceinriktad, strukturerad, noggrann och har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och fatta nödvändiga beslut då det krävs. Du behöver vara modig och våga använda din fantasi, kreativitet och kunskap för att kunna utveckla arbetsgrupperna och verksamheterna framåt.
Omfattning/varaktighet och tillträde
Vikariat 1 år 100% med möjlighet till förlängning
Heltid, 38,25 h/v. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma
Tillträde enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Flens kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med lika möjligheter för alla. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuder våra anställda semesterväxling samt subventionerad friskvård och ersättning för patientvårdsavgift upp till högkostnadsskydd.
Övrigt
I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Här finns det bästa av det mesta med ett rikt fritids- och kulturliv och framgångsrika företag vars tjänster och produkter är unika. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra olika orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.flen.se
Varmt välkommen till Flen!
Välkommen med din ansökan senast:15 September 2025
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Tjänsten kan komma att tillsättas internt på grund av företrädesrätt
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system.Vänd dig då till kommunens webbplats www.flen.se eller till Kontaktcenter för instruktioner.
individuell lönesättning
