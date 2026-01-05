Fleet Manager till känt logistikföretag i Stockholm

Vi söker nu en erfaren Fleet Manager för ett tidsbegränsat projektuppdrag hos ett större bolag inom transport- och logistikbranschen i Stockholm. Uppdraget har fokus på att effektivisera och förbättra processer kopplade till ersättningar, beställningar och hantering av tjänstebilar.

2026-01-05

Om tjänsten
Syftet med uppdraget är att säkerställa en välfungerande tjänstebilshantering enligt gällande rutiner, samt att identifiera och genomföra förbättringar som leder till ökad effektivitet, bättre kostnadskontroll och tydligare arbetssätt.

Startdatum: 19 januari 2026
Uppdragslängd: 5-7 månader
Placering: Stockholm
Omfattning: Projektuppdrag

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för den löpande hanteringen av tjänstebilsflottan under uppdragets gång
• Kartlägga befintliga processer och rutiner kopplade till tjänstebilar
• Analysera kostnader, ersättningsmodeller och beställningsflöden
• Ta fram förslag på effektiviseringar och förbättrade arbetssätt
• Utarbeta en genomförandeplan och driva förändringsarbetet i organisationen
• Arbeta nära interna intressenter och leverantörer
• Följa upp KPI:er och säkerställa måluppfyllelse

Vem är du?
• Dokumenterad erfarenhet av fleet management eller liknande roll
• Stark analytisk förmåga och erfarenhet av budget- och kostnadsarbete
• God ledarförmåga och vana att driva förändringsarbete
• Mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att samverka med flera intressenter

Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet från inköpsnära roller, gärna inom teknik eller transport
• God förståelse för upphandling, avtal och leverantörsstyrning
• Vana av att arbeta datadrivet med fokus på TCO och kostnadsoptimering
• Erfarenhet av att utveckla och implementera effektiva processer

Om verksamheten
Under uppdraget förväntas följande leveranser och milstolpar uppnås:
• Kartläggning av nuvarande processer och rutiner - efter ca 1,5 månad
• Presentation av förslag på effektiviseringar - efter ca 2 månader
• Färdig plan för genomförande - efter ca 2,5 månad
• Genomförande av förbättringsåtgärder - från månad 2 till uppdragets slut


Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

