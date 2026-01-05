Fleet Manager till känt logistikföretag i Stockholm
2026-01-05
Vi söker nu en erfaren Fleet Manager för ett tidsbegränsat projektuppdrag hos ett större bolag inom transport- och logistikbranschen i Stockholm. Uppdraget har fokus på att effektivisera och förbättra processer kopplade till ersättningar, beställningar och hantering av tjänstebilar.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Syftet med uppdraget är att säkerställa en välfungerande tjänstebilshantering enligt gällande rutiner, samt att identifiera och genomföra förbättringar som leder till ökad effektivitet, bättre kostnadskontroll och tydligare arbetssätt.
Startdatum: 19 januari 2026
Uppdragslängd: 5-7 månader
Placering: Stockholm
Omfattning: Projektuppdrag
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för den löpande hanteringen av tjänstebilsflottan under uppdragets gång
• Kartlägga befintliga processer och rutiner kopplade till tjänstebilar
• Analysera kostnader, ersättningsmodeller och beställningsflöden
• Ta fram förslag på effektiviseringar och förbättrade arbetssätt
• Utarbeta en genomförandeplan och driva förändringsarbetet i organisationen
• Arbeta nära interna intressenter och leverantörer
• Följa upp KPI:er och säkerställa måluppfyllelse
Vem är du?
• Dokumenterad erfarenhet av fleet management eller liknande roll
• Stark analytisk förmåga och erfarenhet av budget- och kostnadsarbete
• God ledarförmåga och vana att driva förändringsarbete
• Mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att samverka med flera intressenter
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet från inköpsnära roller, gärna inom teknik eller transport
• God förståelse för upphandling, avtal och leverantörsstyrning
• Vana av att arbeta datadrivet med fokus på TCO och kostnadsoptimering
• Erfarenhet av att utveckla och implementera effektiva processer
Om verksamheten
Under uppdraget förväntas följande leveranser och milstolpar uppnås:
• Kartläggning av nuvarande processer och rutiner - efter ca 1,5 månad
• Presentation av förslag på effektiviseringar - efter ca 2 månader
• Färdig plan för genomförande - efter ca 2,5 månad
• Genomförande av förbättringsåtgärder - från månad 2 till uppdragets slut
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
