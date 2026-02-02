Fjärrpiloter till sektionen för kamerabevakning och analys
2026-02-02
Arbetsplatsbeskrivning
Sektionen för kamerabevakning och analys är en del av den regionala utredningsenheten och består av fyra verksamhetsinriktningar: kamerabevakningscentralen, kamerateknikgruppen, UAS-gruppen (Unmanned Aircraft System) och bildanalysförmåga. Sektionen arbetar och stöttar i hela regionen när det gäller kamerabevakning och analys av kameramaterialPubliceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som fjärrpilot ansvarar du för att flyga Polismyndighetens UAS (drönare) vid olika typer av insatser. Du kommer flyga BVLOS (utom synhåll) från polisens kamerabevakningscentral. Tjänsten kräver en god spatial förmåga, särskilt vid BVLOS-flygning eftersom arbetet innebär att omgivningen bedöms utifrån kamerabilder via skärm. Du inhämtar och presenterar lägesbilder från luften vid exempelvis allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, särskilda händelser i samverkan med olika uppdragsgivare samt vid eftersök av försvunna personer och övriga polisiära uppdrag. Arbetet präglas av ett stort eget ansvar och du får möjlighet att aktivt bidra till verksamhetens utveckling avseende metoder, taktik och teknik. Ett starkt tekniskt intresse och god teknisk kompetens är därför viktiga förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
För att lyckas som fjärrpilot behöver du kunna arbeta koncentrerat under längre tidsperioder och ha förmåga att skapa en korrekt lägesuppfattning baserad på teknisk information. Rollen innebär att du utför kvalificerad flygning och dokumentation, samtidigt som uppdraget kan ändras och nya instruktioner kan ges under pågående insats. Arbetet som fjärrpilot bedrivs i skift, dygnet runt, årets alla dagar.
Utöver huvuduppdraget som fjärrpilot kommer du även ha funktion som operatör i kamerabevakningscentralen, hantera detektionslarm samt, vid behov, arbeta inom sektionens övriga verksamhetsområden. Anställningen kommer inledas med relevant utbildning.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Fullständig gymnasieexamen
Erfarenhet av att hantera och utveckla teknisk utrustning som arbetsgivaren bedömer relevant.
God simultanförmåga (kommer testas)
God lokal kännedom i Stockholm (kommer testas)
God stressförmåga (kommer testas)
Uppfyller medicinska tjänstbarhetskriterier som b.la. omfattar synkrav[1], färgseende[2], hörselkrav[3]
Förmåga att röra dig obehindrat
Goda förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
B- körkort
Anställningen kräver svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Annan relevant utbildning inom området.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Polismyndigheten eller annan myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av övervakningssystem, sensorteknik, nätverksteknik eller systemteknik.
Erfarenhet av att jobba skift eller nattjänstgöring.
Drönarkort A2
De kandidater som uppfyller kvalifikationerna kommer att bli kallade till intervju under vecka 12 och 13. De kandidater som går vidare från intervjun kommer bli kallade till en testdag på Kronoberg den 16-20 april. Intyg kan komma att efterfrågas senare i rekryteringsprocessen.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som fjärrpilot behöver du känna dig bekväm med att arbeta under tidspress. Arbetet kommer stundtals att ha höga arbetstoppar där du förväntas kunna hantera, och ha koll på många saker samtidigt vilket ställer krav på en god stressförmåga och problemlösningsförmåga. Rollen kräver således att du är noggrann och strukturerad i ditt arbete och mån om att leverera med hög kvalitet, även under tidspress. Du behöver vara van vid att samarbeta med andra för att nå uppsatta mål likväl som att arbeta självständigt. Arbetet präglas av högt ansvarstagande och kräver att man kan hålla en hög regelefterlevnad kopplat till de regelverk som styr Polismyndighetens UAS-verksamhet. För att lyckas i rollen behöver du ha en välutvecklad spatial förmåga och kunna orientera dig och fatta säkra beslut vid UAS-flygning, såväl som ett högt säkerhetstänk och gott omdöme.
[1] Synskärpan ska vara minst 0,5 binokulärt med eller utan korrektion och motsvarar kraven för B-körkort
[2] Ishiharatest eller motsvarande. Ska särskilt kunna särskilja röda, gröna och vita färger för att korrekt kunna tolka ljussignaler, markeringar och visuella indikatorer i samband med flygning
[3] Fjärrpiloten ska ha tillräcklig hörsel för att på ett säkert sätt kunna uppfatta normal samtalston på två till fyra meters avstånd med ryggen vänd från undersökaren, med eller utan hörhjälpmedel. Hörseln ska vara sådan att radiokommunikation, varningssignaler och instruktioner kan uppfattas utan svårighet.
Ansök genom att bifoga CV (inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar tex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande frågor som en del av din ansökan.
Har du fullständig gymnasieexamen?
Har du erfarenhet av att hantera och utveckla teknisk utrustning som arbetsgivaren bedömer relevant? Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet.
Har du god simultanförmåga? (kommer testas)
Har du god lokal kännedom i Stockholm? (kommer testas)
Har du god stressförmåga? (kommer testas)
Uppfyller du de medicinska tjänstbarhetskriterier som b.la. omfattar synkrav[1], färgseende[2], hörselkrav[3]? (kommer testas)
Har du förmåga att röra dig obehindrat?
Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska?
Har du B- körkort?
Är du svensk medborgare?
Har du annan relevant utbildning inom området? Om ja, ange vad för utbildning.
Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Polismyndigheten eller annan myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant? Om ja, ange vad för erfarenhet.
Har du erfarenhet av övervakningssystem, sensorteknik, nätverksteknik eller systemteknik? Om ja, ange vad för erfarenhet.
Har du erfarenhet av att jobba skift eller nattjänstgöring? Om ja, ange vad för erfarenhet.
Har du drönarkort A2?
Välkommen med din ansökan via e-post till jobb.stockholm@polisen.se
senast den 23/02/2026. Märk din ansökan med referensnummer A709.518/2025 i mailets ärendemening.
För mer information, se länken: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: jobb.stockholm@polisen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A709.518/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), http://www.polisen.se
Polhemsgatan 30 (visa karta
102 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-konsult
Matilda Ahnfeldt matilda.ahnfeldt@polisen.se Jobbnummer
9716220