Fjällenskolan söker 1-3 lärare till resursgrupp 100%
Järfälla kommun, Fjällen grundskola / Grundskollärarjobb / Järfälla Visa alla grundskollärarjobb i Järfälla
2026-07-28
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Fjällenskolan - en bra grund för framtiden.
Vi är en F–9‐skola belägen i hjärtat av Viksjö och omgiven av ett trivsamt småhusområde. Hos oss går cirka 650 elever och vi arbetar i arbetslag som samarbetar nära för att främja varje elevs sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Förutom våra ordinarie klasser har vi även tre resursskoleklasser från förskoleklass till årskurs 9. Tillsammans skapar vi en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö för alla våra elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en stark ledare i klassrummet och vill ge eleverna en trygg och stimulerande start i deras utbildningsresa. Du ska vara yrkeskunnig, engagerad och ansvarstagande och en trygg person i vår resursskoleklass.
I ditt uppdrag ingår att planera och genomföra undervisning i samtliga ämnen med ett tydligt fokus på tidig språk-, läs- och skrivinlärning. Du anpassar undervisningen genom differentierade metoder för att möta varje elevs behov och följer kontinuerligt upp deras utveckling med hjälp av din goda bedömningskompetens. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du vill vara med och driva pedagogisk utveckling och du använder dig av aktuell forskning och kan omsätta den i ditt arbete. Du planerar samt följer upp undervisningen, analyserar och bedömer resultatet.
Vill du ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete, där du kan göra skillnad för andra människor? Då kanske du är en av oss och välkommen att söka tjänsten på Fjällenskolan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Legitimerad lärare med inriktning mot årskurs 1-3
• Erfarenhet av särskild undervisningsgrupp och/eller resursskoleklass
• Gedigen kunskap och erfarenhet av tidig språk-, läs- och skrivinlärning
• Förmåga att bedriva differentierad undervisning och god bedömningskompetens
• Självständig och stark ledare i klassrummet
• Förmåga att se helheter och samverka med både fritidshem och skolans elevhälsa
• Förmåga att ta ansvar för hela uppdraget och driva elevernas utveckling framåt, både akademiskt och socialt
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Fjällen grundskola Kontakt
Rektor
Jessica Grym jessica.grym@jarfalla.se Jobbnummer
10013884